Megviselte a hőség a krizantémokat, de minden sírra jut majd virág mindenszentekre – fotók

Október végén és november elsején talál gazdára a hazai krizantémtermés döntő többsége. Egy átlagos évben a nagyvirágú krizantémokból becslések szerint mintegy 12 millió szál, a közepes-nagy virágúból 1,5–2 millió szál talál vásárlóra. Emellett a csokros fajták – amik egész évben keresettek – és a cserepes fajták is választhatók.

Kevesebb krizantém nyílt idén a megszokottnál

Fotó: Pozsgai Ákos

Harminc százalékkal kevesebb krizantém termett idén az országban

Országosan mintegy 25–30 százalékkal kevesebb krizantémot ültettek az eladott szaporítóanyagok alapján, részben emiatt, valamint, hogy az elmúlt években sokaknál vírusos fertőzés ütötte fel a fejét, és adódtak értékesítési gondok is, jóval kevesebb krizantém termett az idén, mint a korábbi esztendőkben. A soltvadkerti Fejes Krizantém Kertészetben is közel harminc százalékos a visszaesés. A virágok nyílását befolyásolta a rendkívüli nyári hőség is – mondta Fejes Péter, a kertészet tulajdonosa.

A krizantém a fejlődése során a 17 Celsius-fok körüli hőmérsékletet kedveli. Bár idén nyáron nem volt nagyon tartós kánikula, de egyes napokon drasztikusan erős, 850 wattos fény is érte a növényeket, ami extrém terhelést jelentett. A virágok nyílását az idén rendkívüli módon befolyásolta a nagy meleg, bizonyos fajták nagyon rosszul viselik a meleget. Szinte teljes mértékben megállt a fejlődésük. A meleg ősz miatt sok virág két héttel korábban nyílt, sok helyen látni elnyílott állományt a soltvadkerti virágtermelő szerint.

Sok az indokolatlan szabályozás

A Nemzeti Agrár Kamara szerint a termelők dolgát az is nehezíti, hogy az EU – sokszor indokolatlanul – számos hatékony növényvédő szert tiltott be. Tekintve a krizantém erősen szezonális jellegét, a termesztés és a logisztika, értékesítés is komoly szervezést, feszes időzítést igényel. A termelők nagy része kiöregedőben van, és összetettsége, erős kitettsége miatt a fiatalabb gazdálkodók közül kevesen vágnak bele a krizantémtermesztésbe.

A termés nagy része exportra megy

A soltvadkerti Fejes Krizantém Kertészetben évente mintegy 220 ezer szál krizantémot termesztenek, ez az idén azonban a betegségek miatt visszaesett közel 30 százalékkal. A megtermelt virágok 25–30 százalékát a fővárosi nagybani virágpiacra szállítják, onnan tovább a budapesti virágüzletekbe kerülnek. 10 százalékát a termésnek helyben értékesítik a telephelyről, a termés fennmaradó mintegy 60 százaléka Szegedre megy, onnan pedig tovább szállítják Romániába.