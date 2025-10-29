1 órája
Megviselte a hőség a krizantémokat, de minden sírra jut majd virág mindenszentekre – fotók
Idén az átlagosnál kevesebb, mintegy 14 millió szál krizantémot termeltek a magyarországi kertészetekben. Ennek ellenére a megkérdezett termesztők, forgalmazók szerint lesz elég krizantém mind a cserepes, mind a vágott fajtákból – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképéből.
Október végén és november elsején talál gazdára a hazai krizantémtermés döntő többsége. Egy átlagos évben a nagyvirágú krizantémokból becslések szerint mintegy 12 millió szál, a közepes-nagy virágúból 1,5–2 millió szál talál vásárlóra. Emellett a csokros fajták – amik egész évben keresettek – és a cserepes fajták is választhatók.
Harminc százalékkal kevesebb krizantém termett idén az országban
Országosan mintegy 25–30 százalékkal kevesebb krizantémot ültettek az eladott szaporítóanyagok alapján, részben emiatt, valamint, hogy az elmúlt években sokaknál vírusos fertőzés ütötte fel a fejét, és adódtak értékesítési gondok is, jóval kevesebb krizantém termett az idén, mint a korábbi esztendőkben. A soltvadkerti Fejes Krizantém Kertészetben is közel harminc százalékos a visszaesés. A virágok nyílását befolyásolta a rendkívüli nyári hőség is – mondta Fejes Péter, a kertészet tulajdonosa.
A krizantém a fejlődése során a 17 Celsius-fok körüli hőmérsékletet kedveli. Bár idén nyáron nem volt nagyon tartós kánikula, de egyes napokon drasztikusan erős, 850 wattos fény is érte a növényeket, ami extrém terhelést jelentett. A virágok nyílását az idén rendkívüli módon befolyásolta a nagy meleg, bizonyos fajták nagyon rosszul viselik a meleget. Szinte teljes mértékben megállt a fejlődésük. A meleg ősz miatt sok virág két héttel korábban nyílt, sok helyen látni elnyílott állományt a soltvadkerti virágtermelő szerint.
Sok az indokolatlan szabályozás
A Nemzeti Agrár Kamara szerint a termelők dolgát az is nehezíti, hogy az EU – sokszor indokolatlanul – számos hatékony növényvédő szert tiltott be. Tekintve a krizantém erősen szezonális jellegét, a termesztés és a logisztika, értékesítés is komoly szervezést, feszes időzítést igényel. A termelők nagy része kiöregedőben van, és összetettsége, erős kitettsége miatt a fiatalabb gazdálkodók közül kevesen vágnak bele a krizantémtermesztésbe.
A termés nagy része exportra megy
A soltvadkerti Fejes Krizantém Kertészetben évente mintegy 220 ezer szál krizantémot termesztenek, ez az idén azonban a betegségek miatt visszaesett közel 30 százalékkal. A megtermelt virágok 25–30 százalékát a fővárosi nagybani virágpiacra szállítják, onnan tovább a budapesti virágüzletekbe kerülnek. 10 százalékát a termésnek helyben értékesítik a telephelyről, a termés fennmaradó mintegy 60 százaléka Szegedre megy, onnan pedig tovább szállítják Romániába.
A fehér mellett a színes krizantém is egyre népszerűbb
Míg korábban messze a fehér színű volt a legkedveltebb, manapság már egyre nagyobb igény mutatkozik a zöld és a kétszínű (kevert színű – piros-fehér, napsárga-narancs, lila-rózsaszín és zöld színű) krizantémok iránt. Országrészenként is eltérő a trend: Nyugat-Magyarországon a pompon típusúak, az Alföldön, a Tiszántúlon a napraforgóra hajazó Eleonóra dívik. Az utóbbi években az előre gyártott kisebb koszorúkra is nőtt az igény, ez az urnás sírhelyek megnövekedett arányának is betudható a NAK felmérése szerint.
Krizantém felhozatal a soltvadkerti Fejes Krizantém KertészetbenFotók: Pozsgai Ákos
Esküvőket is dekorálnak vele
Egyfejű virágból termesztettek hat félét, ebben van tűszirmú és gömb, több színben, fehér, zöld, bronzos, vajszínű sárga és lila. A csokros virágból van 18–20 féle fehér és különböző színű. A legkedveltebb még mindig a fehér krizantém, sokan még mindig temetős virágnak mondják, ugyanakkor egyre több dekoros köti be a színes krizantémokat csokorba, díszítenek vele akár már esküvőkre is – összegezte tapasztalatait Fejes Péter.
A soltvadkerti virágtermesztő szerint nem várható nagy árnövekedés, a kiskereskedelemben 600–900 forint között lesz kapható egy szál krizantém. Jól lehet, a termelőknél ennek ellenére sok pluszköltség jelentkezik, a tavalyi évhez képest mindennek feljebb ment az ára.
A klímaváltozás komoly kihívás elé állítja a virágtermesztőket is
A NAK felmérése szerint Magyarországon a krizantémtermesztés alapvetően nagyvárosok közelében jellemző, jelentős termőterület például Dabas, Lajosmizse, Kecskemét és környéke, ahol a fehér változat a jellemző, míg Nyíregyháza és Szeged környékén az ellenálló krémfehér Creamist részesül előnyben. Az egész országban jellemző a kisebb mértékű helyi termesztés is, a legtöbb helyen azonban korszerűtlen módszerekkel, több évtizedes technológiával. A klímaváltozás miatt általánosságban különösen fontos az, hogy a termelők ellenőrzött szaporítóanyagot használjanak, illetve hogy korszerű, környezetkímélő növényvédelmi megoldásokat alkalmazzanak. Mindemellett fontos lenne a hazai szaporítóanyag-ellátás erősítése, a kertészeti kutatások, nemesítés és fajtafenntartás újraszervezésével a szakmai érdekképviselet szerint.
