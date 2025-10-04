október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KRESZ-teszt

9 órája

A legrutinosabb sofőrök is sokszor elbuknak ebben a közlekedési szituációban

Címkék#kresz-teszt#mentő#közlekedés

Biztos vagy benne, hogy minden közlekedési szituációban jó döntést hoznál? Teszteld a tudásod legújabb KRESZ-tesztünkkel!

Várkonyi Rozália

Amikor volán mögé ülsz, felkészültnek kell lenned minden közlekedési helyzetre, hiszen a forgalomban bármikor előfordulhatnak váratlan szituációk, amelyek gyors és határozott döntést igényelnek. Legújabb KRESZ-tesztünk pontosan egy ilyen helyzetet mutat be. Nem elég csupán a táblákat és a jelzőlámpákat figyelni, legalább ilyen fontos, hogy a körülöttünk haladó járműveket is figyeljük.

kresz-teszt a megkülönböztető fény- és hangjelzést használó járművekről
Ebben a KRESZ-tesztünkben kitérünk a megkülönböztető fény- és hangjelzést használó járművekre 
Fotó: Országos Mentőszolgálat

A KRESZ minden közlekedési helyzetre meghatározza a követendő szabályokat, amelyeket a biztonságos közlekedés érdekében be kell tartanunk. Előfordulhatnak azonban olyan, ritkábban tapasztalt forgalmi szituációk is, amelyekre nem mindig gondolunk előre – mégis kulcsfontosságú, hogy tisztában legyünk azzal, ki élvez elsőbbséget. Tesztünk most egy ilyen különleges esetet mutat be.

kresz-teszt, egy kereszteződésben több jármű is át akar haladni
Tedd próbára a tudásod ezzel a KRESZ-teszttel!
Fotó: Szuperjogsi.hu

Nézd át alaposan a fenti feladványt, gondolkozz el, milyen KRESZ-szabályokat kell figyelembe venni, és döntsd el, milyen sorrendben haladnak át a közlekedők a kereszteződésben.

A KRESZ-teszt megoldása

Alapesetben a „C” jelű motoros haladhatna tovább elsőként a kereszteződésben, hiszen a főútvonalon marad. Bár úgy tűnik, hogy kanyarodik, valójában az út vonalvezetését követve „egyenesen” megy tovább – ezt irányjelzéssel is jelzi a többi közlekedő felé. Ezzel szemben a mentőautó, amely látszólag egyenesen halad, éppen elhagyni készül a főutat, tehát lefordul róla.

A helyzetet azonban megváltoztatja, hogy a mentő megkülönböztető fény- és hangjelzéssel érkezik, amit a képen is jól láthatunk. Ilyen esetben a többi járműnek elsőbbséget kell adnia a megkülönböztető jelzést használó jármű részére.

A helyes áthaladási sorrend tehát a következő:

  3. B

Egy kis ismétlés sosem árt!

Mi a különbség a megkülönböztető-, figyelmeztető jelzést használó járművek között? Az alábbi videó segít eldönteni és felfrissítheted vele a memóriád.

Ha szívesen próbára tennéd még tudásod, akkor nézd meg korábbi KRESZ-tesztjeinket is!

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu