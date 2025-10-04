A legrutinosabb sofőrök is sokszor elbuknak ebben a közlekedési szituációban

Amikor volán mögé ülsz, felkészültnek kell lenned minden közlekedési helyzetre, hiszen a forgalomban bármikor előfordulhatnak váratlan szituációk, amelyek gyors és határozott döntést igényelnek. Legújabb KRESZ-tesztünk pontosan egy ilyen helyzetet mutat be. Nem elég csupán a táblákat és a jelzőlámpákat figyelni, legalább ilyen fontos, hogy a körülöttünk haladó járműveket is figyeljük.

Ebben a KRESZ-tesztünkben kitérünk a megkülönböztető fény- és hangjelzést használó járművekre

Fotó: Országos Mentőszolgálat

A KRESZ minden közlekedési helyzetre meghatározza a követendő szabályokat, amelyeket a biztonságos közlekedés érdekében be kell tartanunk. Előfordulhatnak azonban olyan, ritkábban tapasztalt forgalmi szituációk is, amelyekre nem mindig gondolunk előre – mégis kulcsfontosságú, hogy tisztában legyünk azzal, ki élvez elsőbbséget. Tesztünk most egy ilyen különleges esetet mutat be.

Tedd próbára a tudásod ezzel a KRESZ-teszttel!

Fotó: Szuperjogsi.hu

Nézd át alaposan a fenti feladványt, gondolkozz el, milyen KRESZ-szabályokat kell figyelembe venni, és döntsd el, milyen sorrendben haladnak át a közlekedők a kereszteződésben.

A KRESZ-teszt megoldása

Alapesetben a „C” jelű motoros haladhatna tovább elsőként a kereszteződésben, hiszen a főútvonalon marad. Bár úgy tűnik, hogy kanyarodik, valójában az út vonalvezetését követve „egyenesen” megy tovább – ezt irányjelzéssel is jelzi a többi közlekedő felé. Ezzel szemben a mentőautó, amely látszólag egyenesen halad, éppen elhagyni készül a főutat, tehát lefordul róla.

A helyzetet azonban megváltoztatja, hogy a mentő megkülönböztető fény- és hangjelzéssel érkezik, amit a képen is jól láthatunk. Ilyen esetben a többi járműnek elsőbbséget kell adnia a megkülönböztető jelzést használó jármű részére.

A helyes áthaladási sorrend tehát a következő:

A C B

Egy kis ismétlés sosem árt!

Mi a különbség a megkülönböztető-, figyelmeztető jelzést használó járművek között? Az alábbi videó segít eldönteni és felfrissítheted vele a memóriád.

