Kvíz
1 órája
Már egy hiba esetén is komoly bajt okozhatsz az úton
A közlekedés nem játék, muszáj tudni a KRESZ-szabályokat. Ha nem érsz el legalább négy pontot KRESZ-kvízünkben, inkább ne ülj a volán mögé.
A volán mögött minden közlekedési helyzetre fel kell készülni, emiatt legújabb kvízünkben hat KRESZ-el kapcsolatos, igaz-hamis kérdésre várjuk olvasóinktól a helyes megoldást.
Ha a kvíz során nem jön össze legalább négy pont, akkor érdemes feleleveníteni a korábban tanultakat!
Teszteld tudásod KRESZ-kvízünkkel!
1.
Kanyarodó jármű esetén van-e elsőbbsége a gyalogosnak?
2.
Elsőbbséget kell adni az egyenrangú útkereszteződésben a megkülönböztető fény- és hangjelzést együttesen használó gépjármű részére?
3.
Meg szabad fordulni főútvonalon.
4.
A körforgalomba behajtók elsőbbséget élveznek, ha nincs külön tábla?
5.
Lakott területen haladhatsz 60 km/órás sebességgel, ha nincs tábla?
6.
A jobbkéz-szabály szerint a jobbról érkező járműnek van elsőbbsége?
Ha tetszett kvízünk, akkor nézd meg további tesztjeinket is!
