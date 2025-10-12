október 12., vasárnap

Már egy hiba esetén is komoly bajt okozhatsz az úton

A közlekedés nem játék, muszáj tudni a KRESZ-szabályokat. Ha nem érsz el legalább négy pontot KRESZ-kvízünkben, inkább ne ülj a volán mögé.

Kovács Nóra

A volán mögött minden közlekedési helyzetre fel kell készülni, emiatt legújabb kvízünkben hat KRESZ-el kapcsolatos, igaz-hamis kérdésre várjuk olvasóinktól a helyes megoldást.

KRESZ-kvíz: a volán mögött is tudnod kell válaszolni
KRESZ-kvíz: Ha volán mögé ülsz, erre tudnod kell a választ
Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Ha a kvíz során nem jön össze legalább négy pont, akkor érdemes feleleveníteni a korábban tanultakat! 

Teszteld tudásod KRESZ-kvízünkkel!

1.
Kanyarodó jármű esetén van-e elsőbbsége a gyalogosnak?
2.
Elsőbbséget kell adni az egyenrangú útkereszteződésben a megkülönböztető fény- és hangjelzést együttesen használó gépjármű részére?
3.
Meg szabad fordulni főútvonalon.
4.
A körforgalomba behajtók elsőbbséget élveznek, ha nincs külön tábla?
5.
Lakott területen haladhatsz 60 km/órás sebességgel, ha nincs tábla?
6.
A jobbkéz-szabály szerint a jobbról érkező járműnek van elsőbbsége?

