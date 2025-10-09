Hatalmas siker, Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat

Csütörtök kora délután a Svéd Királyi Tudományos Akadémia bejelentette: 2025-ben Krasznahorkai László kapja az irodalmi Nobel-díjat. Eddig az egyetlen magyar irodalmi Nobel-díjas a 2016-ban elhunyt Kertész Imre volt, aki 2002-ben részesült a kitüntetésben.

Krasznahorkai László kapja idén az irodalmi Nobel-díjat

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Marjai János

Krasznahorkai László 1954. január 5-én született Gyulán. Az érettségit követően a szegedi, majd a pesti egyetemen jogot tanult, és sikeresen elvégezte az ELTE magyar-népművelés szakát is, diplomamunkáját Márai emigrációs pályájáról írta. 1977 és 1982 között a Gondolat Könyvkiadó dokumentátora volt. 1982-től írásaiból él – derül ki az MTI portréjából.

Krasznahorkai László alkotásai

Az 1980-as évek közepétől Tarr Béla filmrendező alkotótársaként forgatókönyvíróként is tevékenykedett. Első közös munkájuk a Kárhozat volt. Tarr nevéhez fűződik a Sátántangó is, amely hét és fél órás játékidejével a leghosszabb magyar filmként is szokták emlegetni.

Együttműködésük során született meg a Werckmeister harmóniák — Az ellenállás melankóliája című regény adaptációja —, valamint A londoni férfi Georges Simenon műve nyomán, és A torinói ló, amelyet a rendező életműve záródarabjának szánt. Ez utóbbi 2011-ben elnyerte a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál zsűrijének nagydíját.

Az ellenállás melankóliája alapján készült Eötvös Péter utolsó operája is, Valuska, amelyet 2023-ban mutattak be. Az 1989-ben megjelent Az ellenállás melankóliája óta szinte minden évben új kötettel jelentkezik.

Utazásaiból merít ihletet

Krasznahorkai a kilencvenes évek elejétől szinte mindig úton van. A magyarországi és németországi tartózkodásai közben hosszabb-rövidebb időt töltött Svájcban, Angliában, Görögországban, Dániában, Olaszországban, az Egyesült Államokban, valamint Japánban és Kínában is. Írásművészete is jórészt az utazásai közben szerzett élményeiből, tapasztalataiból táplálkozik, műveiben a tér, a távolságok, az elzártság nagy szerepet játszanak.

Elismerések és díjak

Krasznahorkai munkásságát számos hazai és nemzetközi díjjal ismerték el. Kossuth-díjas, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, 2008-ban a berlini Freie Universität vendégprofesszora volt, 2010-ben a Brücke Berlin-díjat, 2014-ben az America Award életműdíjat kapta. Most pedig a Nobel-díjat is átveheti majd december 10-én. Az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át.