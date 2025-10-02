Parkolóhiány, vandalizmus – problémáikról beszéltek a közmeghallgatáson a társasházak lakói – fotók

A városháza dísztermében megtartott közmeghallgatáson nagyon sok kérdés, javaslat érkezett. Ezekből mutatjuk be most a társasházakat érintő problémákat. A kecskemétiek által felvetett problémák egy részére helyben és azonnal válaszolt Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester, de valamennyi kérdésre, javaslatra írásban is megküldi a választ a hivatal.

Sok társasházat érintő problémára hívták fel a figyelmet a közmeghallgatáson

Fotó: Bús Csaba

Parkoló, királydinnye és száguldozó autók

A társasházakban élők többféle problémára hívták fel a figyelmet saját lakókörnyezetüket illetően. A Március 15. utca 28-46. szám alatti társasház képviselője a rossz parkolási viszonyokra, a felületen megálló esővíz problémájára világított rá, mely immár 13 éve áll fenn. Javaslatot tett arra, hogy szikkasztó árkokkal orvosolják a gondot, mely elvezeti a vizet, ugyanakkor öntözésre is felhasználható. A Széchenyivárosban a közterületeken egyre több helyen burjánzott el a királydinnye, szeretné, ha a városgazdálkodás munkatársai kiirtanák. Továbbá kérte, hogy a rendőrség, vagy a közterületesek többször ellenőrizzék a környéket, mert lakó-pihenőövezetben élnek, de nagyon sok autós nem tartja be az előírt 20 kilométer/óra sebességkorlátot.

Közösségi kertet szeretnének

A közeli Irinyi utcai tízemeletesek közötti területre az ott lakók közösségi kertet, rendezett parkolót szeretnének, melyet már több alkalommal is jeleztek. Bár felmérések már történtek, de előrelépés semmi. Az ott élők, köztük sok idős is szívesen töltene több időt a szabadban tartalmasan.

Halasi úti problémák a közmeghallgatáson

A Halasi út 13-15. szám alatti társasházakat képviselve a hölgy több problémát jelzett. A környékükön régóta nem történtek fejlesztések. A két épület közötti részt szeretnék lezárni, és nyugodt pihenőrészt kialakítani.

A környékre biztonságos játszóteret is szeretnének. Sajnos sok a lopás, az illegális szemétlerakás a környékükön, és a közeli garázsokhoz is félve járnak. Sokat feltörnek a hajléktalanok.

A több millió forintból megvalósított zárt kukatároló rendszerüket is már sikeresen feltörik a vandálok, és szétdobálják a szemetet. Továbbá aziránt is érdeklődött, hogy a most megújuló Halasi úti felüljáróra helyeznek-e ki zajvédőket, mert örülnének a lakók. Végül rákérdezett a közelmúltban lebontott kádgyár esetére is, hogy környezetvédelmileg minden rendben van-e a területtel.