Közügyek

A rossz utakra, csatornaszagra és belvárosi autóversenyzésre is panaszkodtak a kecskemétiek

Autóversenyzések a belvárosban, közvilágítás korszerűsítése, rossz útburkolatok, kerékpáros és rolleres problémák, parkolók építése. Ezen témák mind-mind szóba kerültek a kecskeméti önkormányzat által tartott szerdai közmeghallgatáson. A városháza díszterme megtelt érdeklődőkkel.

Sebestyén Hajnalka

A közmeghallgatáson a kecskemétiek által felvetett problémák egy részére helyben és azonnal válaszolt Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester, de valamennyi kérdésre, javaslatra írásban is megküldi a választ a hivatal. 

a közmeghallgatáson több ügy is felmerült,
A kecskemétiek sok ügyben kértek segítséget a közmeghallgatáson
Fotó: Bús Csaba

Remeg a parketta, mozog a vitrin

Egy hölgy belvárosi problémákat jelzett. Elmondta: gyakran tapasztalja, hogy amerre jár, erős csatornaszag érződik. Főként olyan helyeken, ahol korábban régi polgári ház állt, és a helyére több emeletes társasház épült. Az ott lévő rendszer pedig nem bírja el a többletterhelést. Ennek kapcsán tette fel kérdését: vannak-e a városnak a szennyvízcsatorna-rendszerre nézve felújítási tervei, illetve milyen gyakran fertőtlenítik a rendszert. 

Hozzászólásában megjegyezte: a városban sok helyen nagyon rossz állapotúak az utak és járdák. Kiemelte a Rákóczi utat, melyet néhány évvel ezelőtt újítottak fel, nem kevés pénzért, már többször javították azóta, mégis megsüllyedt, egyenetlen. Az ott élők, ő maga is attól fél, hogy a megsüllyedt utak megrongálják az épületeket. 

Már most is a saját otthonukban a nagy forgalom miatt gyakran remeg a parketta, elmozdulnak a tárgyak a vitrinben.

 Azt javasolja, hogy külföldi példák alapján, hosszú távon is tartós útfelújítást végezzenek. Szintén a Rákóczi utat érintően a rossz közvilágításra is felhívta a figyelmet. 

A közvilágítási problémák hosszú évek óta húzódnak

Egy Hetényegyházán élő úr a Miklós Gyula utcában fennálló közvilágítási hiányosságokra várna megoldást. Ez a városrész leghosszabb utcája. Nagyon sok helyen hiányos, vannak szakaszok, ahol 100 méteren egyetlen világítótest sincs. A polgármester a közvilágítási problémára azonnal válaszolt. Jelenleg folyamatban van az egész város területére vonatkozó közvilágítási korszerűsítési csomag összeállítása. A hivatal munkatársai már összegezték a fennálló problémákat, egy hónapon belül összeáll az anyag, melyet a képviselő-testület tárgyal majd meg.

Kerékpárosok szeretnék, ha kikérnék az ő véleményüket is

A kerékpáros klub vezetője ismételten számos kerékpárosokat érintő problémára utalt, melyet már korábban is felvetett, de még mindig nem történt előrelépés. Sérelmezte, hogy az önkormányzat az utakat, a közlekedést érintő beruházásoknál nem kéri ki a véleményüket. Úgy véli, ezért történhetett meg az is, hogy az Izsáki út négysávosításának egy balra kanyarodó új sáv miatt, egyszerűen a kerékpárút egy szakaszát megszüntették. Egy másik friss probléma, hogy a Ceglédi úti óvodánál elhelyezett korlátok között a gyermekutánfutós kerékpárral nem lehet áthaladni. Mindezt maximális szakértelemmel alátámasztva tálalta. Kéri, hogy a jövőben kérjék ki az ő véleményüket is. 

Erre reagálva a polgármester elmondta: az óvodánál valóban hiba történt, most javították ki. Hozzátette: látja a szakmai felkészültséget, de azt is tudni kell, hogy nekik nagyon sokféle szempontot kell figyelembe venniük egy-egy beruházás kapcsán, nemcsak a kerékpárosokét. A jövőben törekszenek arra, hogy az ő szakvéleményét is becsatornázzák a projektekbe. 

Rolleresek, akácfák, üres épületek is szóba kerültek a közmeghallgatáson

Továbbá a közmeghallgatáson volt, aki az őrülten, csapatosan száguldozó rollesekre panaszkodott a kerékpárúton. Egy hölgy ahhoz kért segítséget, hogy jogilag felléphessen az új szomszédja akácfásítása ellen, mert a telke előtti részeket mind-mind beültette akácfákkal, melyek köztudottan könnyen szaporodnak, szinte kiirthatatlanok. Az ott élők féltik otthonaikat, melléképületeiket. 

Egy idegenforgalomban jártas és dolgozó szakember arra mutatott rá, hogy a városnak erősebb marketingre lenne szüksége. Továbbá az iránt is érdeklődött, hogy városban üresen álló nagy épületeknek mi lesz a sorsa, így például a volt tüdőkórháznak, csecsemőotthonnak, a kertészeti főiskola és a tanítóképző kollégiumának, a sárga iskolának, és a nagykörúti szellemháznak. 

Autóversenyek a belvárosban

Egy hölgy pedig hosszasan ecsetelte, a belvárosban uralkodó autóversenyzéseket. A Szabadság tér környékén a kamerahiány miatt a fiatalok bátran érzik magukat Forma 1-es pilótának. Szeretné, ha ebben az ügyben lépnének.

A társasházakban élők többféle problémára hívták fel a figyelmet saját lakókörnyezetüket illetően, például parkolók és játszótér építésére, de rákérdeztek a nyáron nagy port kavart új törvényre is, mely többletfeladatot adna számukra.

 

