A rossz utakra, csatornaszagra és belvárosi autóversenyzésre is panaszkodtak a kecskemétiek

A közmeghallgatáson a kecskemétiek által felvetett problémák egy részére helyben és azonnal válaszolt Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester, de valamennyi kérdésre, javaslatra írásban is megküldi a választ a hivatal.

A kecskemétiek sok ügyben kértek segítséget a közmeghallgatáson

Fotó: Bús Csaba

Remeg a parketta, mozog a vitrin

Egy hölgy belvárosi problémákat jelzett. Elmondta: gyakran tapasztalja, hogy amerre jár, erős csatornaszag érződik. Főként olyan helyeken, ahol korábban régi polgári ház állt, és a helyére több emeletes társasház épült. Az ott lévő rendszer pedig nem bírja el a többletterhelést. Ennek kapcsán tette fel kérdését: vannak-e a városnak a szennyvízcsatorna-rendszerre nézve felújítási tervei, illetve milyen gyakran fertőtlenítik a rendszert.

Hozzászólásában megjegyezte: a városban sok helyen nagyon rossz állapotúak az utak és járdák. Kiemelte a Rákóczi utat, melyet néhány évvel ezelőtt újítottak fel, nem kevés pénzért, már többször javították azóta, mégis megsüllyedt, egyenetlen. Az ott élők, ő maga is attól fél, hogy a megsüllyedt utak megrongálják az épületeket.

Már most is a saját otthonukban a nagy forgalom miatt gyakran remeg a parketta, elmozdulnak a tárgyak a vitrinben.

Azt javasolja, hogy külföldi példák alapján, hosszú távon is tartós útfelújítást végezzenek. Szintén a Rákóczi utat érintően a rossz közvilágításra is felhívta a figyelmet.

A közvilágítási problémák hosszú évek óta húzódnak

Egy Hetényegyházán élő úr a Miklós Gyula utcában fennálló közvilágítási hiányosságokra várna megoldást. Ez a városrész leghosszabb utcája. Nagyon sok helyen hiányos, vannak szakaszok, ahol 100 méteren egyetlen világítótest sincs. A polgármester a közvilágítási problémára azonnal válaszolt. Jelenleg folyamatban van az egész város területére vonatkozó közvilágítási korszerűsítési csomag összeállítása. A hivatal munkatársai már összegezték a fennálló problémákat, egy hónapon belül összeáll az anyag, melyet a képviselő-testület tárgyal majd meg.

Kerékpárosok szeretnék, ha kikérnék az ő véleményüket is

A kerékpáros klub vezetője ismételten számos kerékpárosokat érintő problémára utalt, melyet már korábban is felvetett, de még mindig nem történt előrelépés. Sérelmezte, hogy az önkormányzat az utakat, a közlekedést érintő beruházásoknál nem kéri ki a véleményüket. Úgy véli, ezért történhetett meg az is, hogy az Izsáki út négysávosításának egy balra kanyarodó új sáv miatt, egyszerűen a kerékpárút egy szakaszát megszüntették. Egy másik friss probléma, hogy a Ceglédi úti óvodánál elhelyezett korlátok között a gyermekutánfutós kerékpárral nem lehet áthaladni. Mindezt maximális szakértelemmel alátámasztva tálalta. Kéri, hogy a jövőben kérjék ki az ő véleményüket is.