54 perce
Kicsik nagy tudása: óvodások bizonyítottak a közlekedési versenyen – fotók, videó
Gyakran a felnőttek sincsenek tisztában a KRESZ szabályaival. Épp ezért fontos, hogy minél fiatalabb korban megtanuljuk a közlekedés szabályait. A kecskeméti óvodások csütörtökön közlekedésbiztonsági versenyen mutathatták meg, mit tudnak már.
A közlekedésben való tájékozottság életkortól függetlenül fontos, sosem lehet a szabályok megtanulását elég korán kezdeni. Egy közlekedésbiztonsági verseny keretein belül csütörtök délelőtt óvodások mutathatták be tudásukat. Több feladatot is teljesíteniük kellett időre, a legjobbak pedig nyereményben is részesültek.
Közlekedésbiztonsági verseny a kecskeméti óvodában
A Kecskeméti Árpádvárosi Óvoda Csigabiga Óvodában rendezték meg a Közlekedés Tudományi Intézet által életre hívott Biztonságos Óvoda Kupa vármegyei fordulóját. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága által szervezett rendezvényen az a 3 csapat vehetett részt egyenként 10-10 óvodással, akik az előző fordulóban jól teljesítettek. A szervezők ismét változatos feladatokkal készültek:
- fényvisszaverőket kellett egy sötét sátorban megtalálni,
- egy gyakorlópályán kellett helyesen végighaladniuk, ügyelve a zebrákra, lámpákra,
- és KRESZ-táblákat kellet felismerniük.
A verseny három helyszínen folyt, ahol közlekedésbiztonsági munkatársak ellenőrizték, helyesen teljesítik e a szituációkat.
Óvodások közlekedési versenye KecskemétenFotók: Mócza Milán
A legügyesebb óvodások
A közel kétórás verseny végén kihirdették az eredményeket. A díjazottak nem csupán érmekre, hanem Decathlon vásárlási utalványra és egy óriás közlekedési társasjátékra is szert tehettek.
A helyezések a következőképp alakultak:
1. helyezett: Ferenczy Ida Óvoda Csigabiga Óvodája
2. helyezett: II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Imrehegyi Tagintézmény Tagóvodája
3. helyezett: Gátéri Liget Óvoda
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!