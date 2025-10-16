október 16., csütörtök

Gál névnap

Kicsik nagy tudása: óvodások bizonyítottak a közlekedési versenyen – fotók, videó

Gyakran a felnőttek sincsenek tisztában a KRESZ szabályaival. Épp ezért fontos, hogy minél fiatalabb korban megtanuljuk a közlekedés szabályait. A kecskeméti óvodások csütörtökön közlekedésbiztonsági versenyen mutathatták meg, mit tudnak már.

Mócza Milán

A közlekedésben való tájékozottság életkortól függetlenül fontos, sosem lehet a szabályok megtanulását elég korán kezdeni. Egy közlekedésbiztonsági verseny keretein belül csütörtök délelőtt óvodások mutathatták be tudásukat. Több feladatot is teljesíteniük kellett időre, a legjobbak pedig nyereményben is részesültek. 

Közlekedésbiztonsági verseny a kecskeméti óvodában,
Közlekedésbiztonsági versenyt rendeztek az óvodásoknak
Fotó: Mócza Milán

Közlekedésbiztonsági verseny a kecskeméti óvodában

A Kecskeméti Árpádvárosi Óvoda Csigabiga Óvodában rendezték meg a Közlekedés Tudományi Intézet által életre hívott Biztonságos Óvoda Kupa vármegyei fordulóját. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága által szervezett rendezvényen az a 3 csapat vehetett részt egyenként 10-10 óvodással, akik az előző fordulóban jól teljesítettek. A szervezők ismét változatos feladatokkal készültek:

  • fényvisszaverőket kellett egy sötét sátorban megtalálni, 
  • egy gyakorlópályán kellett helyesen végighaladniuk, ügyelve a zebrákra, lámpákra,
  • és KRESZ-táblákat kellet felismerniük. 

A verseny három helyszínen folyt, ahol közlekedésbiztonsági munkatársak ellenőrizték, helyesen teljesítik e a szituációkat.

Óvodások közlekedési versenye Kecskeméten

Fotók: Mócza Milán

A legügyesebb óvodások

A közel kétórás verseny végén kihirdették az eredményeket. A díjazottak nem csupán érmekre, hanem Decathlon vásárlási utalványra és egy óriás közlekedési társasjátékra is szert tehettek. 

A helyezések a következőképp alakultak:

1. helyezett: Ferenczy Ida Óvoda Csigabiga Óvodája

2. helyezett: II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Imrehegyi Tagintézmény Tagóvodája

3. helyezett: Gátéri Liget Óvoda

