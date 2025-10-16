Kicsik nagy tudása: óvodások bizonyítottak a közlekedési versenyen – fotók, videó

A közlekedésben való tájékozottság életkortól függetlenül fontos, sosem lehet a szabályok megtanulását elég korán kezdeni. Egy közlekedésbiztonsági verseny keretein belül csütörtök délelőtt óvodások mutathatták be tudásukat. Több feladatot is teljesíteniük kellett időre, a legjobbak pedig nyereményben is részesültek.

Közlekedésbiztonsági versenyt rendeztek az óvodásoknak

Fotó: Mócza Milán

Közlekedésbiztonsági verseny a kecskeméti óvodában

A Kecskeméti Árpádvárosi Óvoda Csigabiga Óvodában rendezték meg a Közlekedés Tudományi Intézet által életre hívott Biztonságos Óvoda Kupa vármegyei fordulóját. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága által szervezett rendezvényen az a 3 csapat vehetett részt egyenként 10-10 óvodással, akik az előző fordulóban jól teljesítettek. A szervezők ismét változatos feladatokkal készültek:

fényvisszaverőket kellett egy sötét sátorban megtalálni,

egy gyakorlópályán kellett helyesen végighaladniuk, ügyelve a zebrákra, lámpákra,

és KRESZ-táblákat kellet felismerniük.

A verseny három helyszínen folyt, ahol közlekedésbiztonsági munkatársak ellenőrizték, helyesen teljesítik e a szituációkat.