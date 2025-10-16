46 perce
A speciális mentő egyesület is megdöbbent a két férfi segélyhívása hallatán
Összeszedtük Bács-Kiskun csütörtöki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy saját eltűnésüket jelentették be részeg férfiak, sokkoló felvételeket rögzített egy rendőrségi motoros sisakkamerája, és videót is mutatunk az óvodások közlekedésbiztonsági versenyéről.
A lehullott falevél nem szemét!
A Kecskeméti Zöldítő Civil Társaság tájékoztatása alapján nagyon hasznos alapanyagai lehetnek kertünknek a lehullott falevelek. Komposztként tökéletesen hasznosíthatóak a levelek és még sok más pozitív hatásuk lehet a kert élővilágára.
A gyermeki varázslat legyőzi a gonoszt a színpadon
Újabb premier! A Négyszögletű Kerek Erdő elevenedik meg a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház új gyerekdarabjában. A Gyere haza, Mikkamakka! mesedarabot a kis közönség szerdán láthatta először.
Két kisgyermek utazott az anyósülésen, biztonsági öv nélkül
A rendőrség motorosai is megdöbbentek azon, amit a sisakkamerájuk rögzített. Két kisgyermek utazott az anyósülésen, biztonsági öv és gyerekülés nélkül. A felvétel minden szülőnek tanulságos lehet.
Saját eltűnésüket jelentették be a részeg férfiak
Köztudott, hogy italozás után a tájékozódás nehézkessé válik. Ezt két ittas férfi nemrég a saját bőrén tapasztalta, ugyanis saját eltűnésüket jelentették be a rendőrségen.
Több utcát is lezárnak a városban, nagyszabású gyakorlat zajlik majd Halason
A halasi önkormányzat és a helyi katasztrófavédelmi kirendeltség a társszervekkel közös gyakorlatot tart október 21-én, kedden. A katasztrófavédelmi gyakorlat miatt a halasi baromfi-feldolgozó környékén több utcát is lezárnak majd időszakosan.
Ezrek vízórája jár le idén, aki nem lép időben, súlyos pénzeket fizethet
Több ezer háztartásban jár le idén a vízórák hitelességi ideje. A vízmérő cseréje nem csupán adminisztratív kötelezettség, hanem a pontos elszámolás és a vízhasználat ellenőrzésének alapfeltétele is. Aki nem gondoskodik időben a cseréről, porul járhat.
Három napja senki nem hallott a 14 éves kecskeméti fiúról
Országosan körözik az eltűnt fiút. Aki látta, haladéktalanul jelezze a rendőrségen!
Exkluzív felvételek az új kiskunhalasi McDonald's-ról
Sokáig csak találgatások mentek, de márciusra kiderült, hogy hol nyílhat meg Kiskunhalason a következő McDonald’s. Az év eleji első kapavágások után rohamtempóban látott munkához a kivitelező cég és az alvállalkozók, információk szerint a McDonald’s hamarosan megnyitja gyorséttermét, az utolsó simítások folynak.
Óvodások bizonyítottak a közlekedésbiztonsági versenyen
Gyakran a felnőttek sincsenek tisztában a KRESZ szabályaival. Épp ezért fontos, hogy minél fiatalabb korban megtanuljuk a közlekedés szabályait. A kecskeméti óvodások csütörtökön közlekedésbiztonsági versenyen mutathatták meg, mit tudnak már.
