A speciális mentő egyesület is megdöbbent a két férfi segélyhívása hallatán

Közlekedésbiztonsági versenyen bizonyítottak a legkisebbek

A lehullott falevél nem szemét!

A Kecskeméti Zöldítő Civil Társaság tájékoztatása alapján nagyon hasznos alapanyagai lehetnek kertünknek a lehullott falevelek. Komposztként tökéletesen hasznosíthatóak a levelek és még sok más pozitív hatásuk lehet a kert élővilágára.

A gyermeki varázslat legyőzi a gonoszt a színpadon

Újabb premier! A Négyszögletű Kerek Erdő elevenedik meg a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház új gyerekdarabjában. A Gyere haza, Mikkamakka! mesedarabot a kis közönség szerdán láthatta először.

Két kisgyermek utazott az anyósülésen, biztonsági öv nélkül

A rendőrség motorosai is megdöbbentek azon, amit a sisakkamerájuk rögzített. Két kisgyermek utazott az anyósülésen, biztonsági öv és gyerekülés nélkül. A felvétel minden szülőnek tanulságos lehet.

Saját eltűnésüket jelentették be a részeg férfiak

Köztudott, hogy italozás után a tájékozódás nehézkessé válik. Ezt két ittas férfi nemrég a saját bőrén tapasztalta, ugyanis saját eltűnésüket jelentették be a rendőrségen.

Több utcát is lezárnak a városban, nagyszabású gyakorlat zajlik majd Halason

A halasi önkormányzat és a helyi katasztrófavédelmi kirendeltség a társszervekkel közös gyakorlatot tart október 21-én, kedden. A katasztrófavédelmi gyakorlat miatt a halasi baromfi-feldolgozó környékén több utcát is lezárnak majd időszakosan.

Ezrek vízórája jár le idén, aki nem lép időben, súlyos pénzeket fizethet

Több ezer háztartásban jár le idén a vízórák hitelességi ideje. A vízmérő cseréje nem csupán adminisztratív kötelezettség, hanem a pontos elszámolás és a vízhasználat ellenőrzésének alapfeltétele is. Aki nem gondoskodik időben a cseréről, porul járhat.

Három napja senki nem hallott a 14 éves kecskeméti fiúról

Országosan körözik az eltűnt fiút. Aki látta, haladéktalanul jelezze a rendőrségen!