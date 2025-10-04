41 perce
Kecskemét újabb lendületet kap, több mint 40 fejlesztési projekt zajlik
A fejlődés nem áll meg. Kecskemét képviselő-testülete a csütörtöki közgyűlésen elfogadta a város 2025-ös költségvetés-módosítását. Ennek a jelentős tétele az a plusz 24 milliárd forint, mely több évre szól és a folyamatban lévő pályázati fejlesztésekhez kapcsolódik.
A közgyűlésen a költségvetés tárgyalásakor Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester az előterjesztés kapcsán elmondta: a nyáron 37 támogatási szerződést kötött meg az önkormányzat, az elindult projektek száma pedig már 40 fölött van. A 24 milliárd forint a már támogatói szerződésekkel rendelkező európai uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázataira, illetve hazai forrásokból finanszírozott pályázatokra fordítják.
A közgyűlésen a technikum felújításáról is szó esett
Hozzátette: a fejlődés nem állt meg a városban. Az uniós forrásokból megvalósuló beruházásokhoz szükséges forrást megelőlegezi a magyar állam, ennek köszönhető, hogy a fejlesztések folyamatosak.
A beruházások között szerepel az egykori Rudolf laktanyánál a Kada Elek Technikum épületfelújításainak befejezése, amelyet az újabb, közel 7 milliárdos támogatás tesz lehetővé.
