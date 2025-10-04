Közbeszerzés helyett saját önkormányzati céget bíztak meg a lakásgazdálkodással

A közgyűlésen elhangzott: a Kik-For Kft.-nek az elmúlt években annyira megnőtt a feladatköre, hogy a hatékonyabb munkavégzés érdekében a lakásgazdálkodási közfeladatait átcsoportosítja a régi Városi Bérlakás Kft.-be, mely novembertől Kecskeméti Lakásmenedzsment Kft. néven folytatja munkáját.

A közgyűlés fontos döntést hozott a bérlakások kapcsán

Fotó: Bús Csaba

Saját cégben gondolkoztak

A képviselő-testületi ülésen Szemereyné dr. Pataki Klaudia vázolta a tényeket, mely az átalakításhoz vezetett. A Kik-For Kft. feladatköre, ellátandó területe jelentősen megnőtt, melynek keretében egyre nagyobb hangsúlyt kap az ingatlanfejlesztés. Ezért vált szükségessé a profiltisztítás. A Kik-For Kft. lakásgazdálkozási feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződése, és ezzel együtt a megbízási szerződése 2025. október 31-ig szól. A polgármester hozzátette: erre a feladatra közbeszerzést is kiírhatna az önkormányzat, de javasolja, hogy továbbra is egy 100 százalékban önkormányzati tulajdonú társaság vigye tovább a munkát.

Tíz évre szól a szerződés

A Kik-For többségi tulajdonában álló Városi Bérlakás Kft. az elmúlt években jelentős tapasztalatra tett szert a korábban üresen álló lakóingatlanok felújításában és piaci alapú bérbeadásában. A társaság a jövőben Kecskeméti Lakásmenedzsment Kft. néven folytatja a munkát. A szerződése 2025. november 1-jétől 2035. október 31-ig szól. Vezetője Szabó Bernadett lesz, a Kik-For bérlakás- és társasház-kezelési osztályvezetője.

A képviselő-testület támogatta a profiltisztítást és a Kecskeméti Lakásmenedzsment Kft.-vel való szerződés megkötését a lakásgazdálkodási közfeladat ellátására.

A közgyűlésen bemutatkozott az új vezető

A képviselő-testületnek Nagy Gábor, a Kik-For Kft. ügyvezetője személyesen is beszámolt a cég bővülő feladatairól és az átalakítás szükségességéről. Egyelőre részt vesz még a Kecskeméti Lakásmenedzsment Kft. vezetésében is.

Szabó Bernadett is bemutatkozott és ismertette a fejlesztési terveit. A lakáságazatot 21. századi ügyfélbarát kapcsolat kialakításával szeretnék fejleszteni. Online ügyfélportált hoznak létre, amely megkönnyíti a kapcsolattartást és az ügyintézést a bérlőkkel.