október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Természet

1 órája

A Kossuth Rádió Országjáró műsora Izsákra látogatott, bebarangolták a különleges tájat

Címkék#Kolon-tó#országjáró műsor#Kossuth Rádió#Izsák

Izsák adott otthont a népszerű Országjáró című műsornak. A Kossuth Rádió stábja a város természeti, kulturális és gasztronómiai értékeit mutatta be hallgatóinak.

Orosz Fanni Flóra

Az Országjáró műsor során a hallgatók megismerhették Izsák egyik legfontosabb nemzeti értékét. A Kossuth Rádió adásában közel húsz izsáki lakos szólalt meg, akikre – ahogy Lakatos Tamás polgármester fogalmazott – „méltán büszkék lehetünk”.

a kossuth rádió izsákon
Október 18-án Izsák adott otthont a népszerű Országjáró című műsornak. A Kossuth Rádió stábja a város természeti, kulturális és gasztronómiai értékeit mutatta be hallgatóinak.
Fotó: Lakatos Tamás polgármester

Kolon-tó a Kossuth Rádión

A rádióhallgatók egy napra bejárhatták Izsák és környéke legszebb zugait: a Kiskunság legnagyobb édesvízi mocsarát, a Kolon-tavat, ahol szürkegémek, nagykócsagok és vonuló darvak tették emlékezetessé az őszi madárlest. A műsor készítői barangoltak a láp és a homokbuckák találkozásánál, betekintést nyertek a helyi borászatok életébe, és megkóstolták az arany sárfehér szőlőből készült borokat és pezsgőket is.

Hallhattunk még traktoros ügyességi versenyről és mezőgazdasági gépek felvonulásáról, amelyek mind a település hagyományait és közösségi erejét hangsúlyozták.

A teljes adás a mediaklikk.hu oldalon elérhető.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu