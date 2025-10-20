1 órája
A Kossuth Rádió Országjáró műsora Izsákra látogatott, bebarangolták a különleges tájat
Izsák adott otthont a népszerű Országjáró című műsornak. A Kossuth Rádió stábja a város természeti, kulturális és gasztronómiai értékeit mutatta be hallgatóinak.
Az Országjáró műsor során a hallgatók megismerhették Izsák egyik legfontosabb nemzeti értékét. A Kossuth Rádió adásában közel húsz izsáki lakos szólalt meg, akikre – ahogy Lakatos Tamás polgármester fogalmazott – „méltán büszkék lehetünk”.
Kolon-tó a Kossuth Rádión
A rádióhallgatók egy napra bejárhatták Izsák és környéke legszebb zugait: a Kiskunság legnagyobb édesvízi mocsarát, a Kolon-tavat, ahol szürkegémek, nagykócsagok és vonuló darvak tették emlékezetessé az őszi madárlest. A műsor készítői barangoltak a láp és a homokbuckák találkozásánál, betekintést nyertek a helyi borászatok életébe, és megkóstolták az arany sárfehér szőlőből készült borokat és pezsgőket is.
Hallhattunk még traktoros ügyességi versenyről és mezőgazdasági gépek felvonulásáról, amelyek mind a település hagyományait és közösségi erejét hangsúlyozták.
A teljes adás a mediaklikk.hu oldalon elérhető.
