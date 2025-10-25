Kórházi látogatás Kiskunhalason: a gyerekek testközelből ismerkedtek az egészségüggyel – fotók, videó

A gyerekek a kiskunhalasi kórházi látogatás során először általános tájékoztató előadáson ismerkedhettek az egészségügyi munkával, a különböző szakmacsoportokkal. Köszöntötte őket Dittmáyer Péter, az intézmény ápolási igazgatója és Molnár Nándor, a Dékáni technikum igazgatója, valamint a Bács-Kiskun Vármegyei Egészségügyi Szakdolgozói Kamara képviselője.

A fiatalok a kórházi látogatás keretében több osztályt is felkerestek

Fotó: Pozsgai Ákos

Kórházi látogatás: testközelből ismerkedtek az egészségügyi hivatással

A fiatalok kiscsoportos foglalkozásokon próbálhattak ki számos orvosi eszközt, betekintést nyerhettek a traumatológiai osztályon folyó munkába, pulzust, vércukorszintet mérhettek, közelebbről is megismerkedtek a különböző orvosi beavatkozó eszközökkel, az alapszintű újraélesztéssel.

Új élmények, valódi tapasztalatok

Meglátogatták a sürgősségi betegellátó osztályt is, ahol az egyik önként vállalkozó diák karját be is gipszelték. A patológián a labormunka rejtelmeibe tekinthettek be a gyerekek, valamint ellátogattak a gyógytornász részlegre is, ahol megmozgathatták a végtagjaikat.