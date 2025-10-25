2 órája
Kórházi látogatás Kiskunhalason: a gyerekek testközelből ismerkedtek az egészségüggyel – fotók, videó
A Bács-Kiskun Vármegyei Egészségügyi Szakdolgozói Kamara és a KSZC Dékáni Árpád Technikum a kiskunhalasi kórházzal együttműködve szervezett négy általános iskola diákjai számára pályaorientációs látogatást. A fiatalok a kórházi látogatás keretében több osztályt is felkerestek, és megnézték a kamara pályaorientációs kampányfilmjét is.
A gyerekek a kiskunhalasi kórházi látogatás során először általános tájékoztató előadáson ismerkedhettek az egészségügyi munkával, a különböző szakmacsoportokkal. Köszöntötte őket Dittmáyer Péter, az intézmény ápolási igazgatója és Molnár Nándor, a Dékáni technikum igazgatója, valamint a Bács-Kiskun Vármegyei Egészségügyi Szakdolgozói Kamara képviselője.
Kórházi látogatás: testközelből ismerkedtek az egészségügyi hivatással
A fiatalok kiscsoportos foglalkozásokon próbálhattak ki számos orvosi eszközt, betekintést nyerhettek a traumatológiai osztályon folyó munkába, pulzust, vércukorszintet mérhettek, közelebbről is megismerkedtek a különböző orvosi beavatkozó eszközökkel, az alapszintű újraélesztéssel.
Új élmények, valódi tapasztalatok
Meglátogatták a sürgősségi betegellátó osztályt is, ahol az egyik önként vállalkozó diák karját be is gipszelték. A patológián a labormunka rejtelmeibe tekinthettek be a gyerekek, valamint ellátogattak a gyógytornász részlegre is, ahol megmozgathatták a végtagjaikat.
Pályaorientációs napot szerveztek a halasi kórházban általános iskolásoknakFotók: Pozsgai Ákos
Pályaválasztásban is segít az egészségügyi program
A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház munkatársai nemcsak az egészségügyi szakmák sokféleségét mutatják be az általános iskolás fiataloknak, hanem segítséget adnak képességeik, motivációik felismeréséhez, a pályaválasztáshoz szükséges önismeretük fejlesztéséhez is. A gyerekek érdeklődőek voltak, jól érezték magukat és többen is jelezték, hogy gondolkodnak azon, hogy az egészségügy irányában folytatják majd tanulmányaikat.
A Bács-Kiskun Vármegyei Egészségügyi Szakdolgozói Kamara rendszeresen szervez hasonló látogatásokat egészségügyi intézményekbe általános- és középiskolások számára az együttműködő intézményekkel közösen, a jövőben is várható hasonló kórházi látogatás.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!