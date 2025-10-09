Álom és valóság határán – Elvarázsolja a látogatókat a könyvtári élményözön

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 18 alkalommal rendezte meg az Országos Könyvtári Napok programsorozatot. Az idei tematika álom és valóság, így a lehetséges világok mottót választotta a szövetség. A kecskeméti könyvtári programsorozattal egy kicsit továbbléptek az országos kereteken, és a Távol-Kelet kultúráját is belecsempészte a rendezvény gazdag kínálatába.

A tematikus könyvtári programokat Bujdosóné Dr. Dani Erzsébet, a kecskeméti Katona József Könyvtár igazgatója összegezte

Fotó: Rádió 1 Gong

Álom és valóság

Bujdosóné Dr. Dani Erzsébet kifejtette, milyen széles körben gondolkodhattak a rendezvények összeállításánál.

– Ez a mottó tágabb teret adott egy kreatívabb, egy univerzális értelmezésre. Lehetőségünk van utazni időben és térben, realizmus és futurizmus között, a science fiction és a valóság közötti világoknak az átjárhatóságában, tudunk beszélni lelki egyensúlyról, népmesei jóslatokról, írói fantáziáról. Az, hogy az álom és a valóság hogyan rezonál egymásra, és ennek milyen dimenziói vannak, az egy nagyon széles keretet biztosított ennek a programsorozatnak.

Gyakorlatilag szinte minden belefért, amivel a könyvtárunk foglalkozik, így a legkisebbektől egészen az idős korosztályig az összes könyvtárhasználót, illetve nem könyvtárhasználót meg tudtuk szólítani

– mondta az elején.

A könyvtári programok a távol-keletre is kitekintenek

Óriási háttérmunka, kreativitás és komoly szervezés eredménye ennek a hétnek a programkavalkádja. Még egy különlegesség is belefért.

– A mi programsorozatunk abból egy kicsit különbözik az országos kerettől, hogy egy kicsit színesebben próbáltuk megközelíteni. Egy olyan távol-keleti dimenziót álmodtunk bele két kiemelt eseménnyel, ahol a japán művészet, a japán kultúra jelenik meg egyrészt gyermekrajzok formájában, másrészt egy japán animációs filmrendező munkásságának az előadásával. A kiállítást a Kecskemét-Aomori Magyar-Japán Baráti Kör szervezte meg díjnyertes japán gyermekrajzokból. A két eseményen az a fajta világ jelenik meg, ahol a valóság és a fikció ábrázolása egy kicsit más, mint amilyen a mi európai kultúránkban megszokott – tette hozzá a könyvtárigazgató.

A mesterséges intelligencia is helyet kap

A programokban nagy szerepet kap a technológia is.