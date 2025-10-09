3 órája
Álom és valóság határán – Elvarázsolja a látogatókat a könyvtári élményözön
Ezen a héten zajlik az Országos Könyvtári Napok, melynek keretében a kecskeméti Katona József Könyvtár is sok izgalmas előadással és eseménnyel készült. A tematikus könyvtári programokat Bujdosóné Dr. Dani Erzsébet, a kecskeméti Katona József Könyvtár igazgatója összegezte a Rádió 1 Gong Téma műsorában.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 18 alkalommal rendezte meg az Országos Könyvtári Napok programsorozatot. Az idei tematika álom és valóság, így a lehetséges világok mottót választotta a szövetség. A kecskeméti könyvtári programsorozattal egy kicsit továbbléptek az országos kereteken, és a Távol-Kelet kultúráját is belecsempészte a rendezvény gazdag kínálatába.
Álom és valóság
Bujdosóné Dr. Dani Erzsébet kifejtette, milyen széles körben gondolkodhattak a rendezvények összeállításánál.
– Ez a mottó tágabb teret adott egy kreatívabb, egy univerzális értelmezésre. Lehetőségünk van utazni időben és térben, realizmus és futurizmus között, a science fiction és a valóság közötti világoknak az átjárhatóságában, tudunk beszélni lelki egyensúlyról, népmesei jóslatokról, írói fantáziáról. Az, hogy az álom és a valóság hogyan rezonál egymásra, és ennek milyen dimenziói vannak, az egy nagyon széles keretet biztosított ennek a programsorozatnak.
Gyakorlatilag szinte minden belefért, amivel a könyvtárunk foglalkozik, így a legkisebbektől egészen az idős korosztályig az összes könyvtárhasználót, illetve nem könyvtárhasználót meg tudtuk szólítani
– mondta az elején.
A könyvtári programok a távol-keletre is kitekintenek
Óriási háttérmunka, kreativitás és komoly szervezés eredménye ennek a hétnek a programkavalkádja. Még egy különlegesség is belefért.
– A mi programsorozatunk abból egy kicsit különbözik az országos kerettől, hogy egy kicsit színesebben próbáltuk megközelíteni. Egy olyan távol-keleti dimenziót álmodtunk bele két kiemelt eseménnyel, ahol a japán művészet, a japán kultúra jelenik meg egyrészt gyermekrajzok formájában, másrészt egy japán animációs filmrendező munkásságának az előadásával. A kiállítást a Kecskemét-Aomori Magyar-Japán Baráti Kör szervezte meg díjnyertes japán gyermekrajzokból. A két eseményen az a fajta világ jelenik meg, ahol a valóság és a fikció ábrázolása egy kicsit más, mint amilyen a mi európai kultúránkban megszokott – tette hozzá a könyvtárigazgató.
A mesterséges intelligencia is helyet kap
A programokban nagy szerepet kap a technológia is.
– Foglalkozunk a képzelettel, a fantáziával. A technológiát bevonjuk a programokba, előadásokba, közösségi interakciókra is számítunk. Megszólítjuk a vizuális és hangzásvilágot is, a Lapról Hangra című sorozatunk egész héten rendelkezésére áll a könyvtárhasználóknak. Biztatjuk Kecskemét lakosait, hogy válasszanak ki egy cikket, és azt felolvassák a mi stúdiónkban, ezzel segítünk a látássérült embertársainknak, és ez egy nagyon szép, kiemelt szociális feladat. Emellett erőteljesen fókuszáltunk a technológia adta lehetőségekre. A robotika, a VR lehetőségek kapcsán az egészen kicsi korosztálytól az idősekig, mindenkinek terveztünk eseménydús programokat. Természetesen a mesterséges intelligencia is megjelenik. Például a robotika foglalkozások keretében lehet a robotot mesterséges intelligencia segítségével programozni.
Ennek a tudásnak rengeteg pozitívuma van, de ugyanakkor sok veszélye is. Már egészen kis korban meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogy milyen veszélyek és milyen lehetőségek rejlenek benne.
Ez már nem futurisztikus világ, hanem a való világ, fontos, hogy a valóságot és képzeletet tisztán lássák – jegyezte meg.
Könyves vasárnap és Megbocsátás napja
Mindig nagy népszerűségnek örvend a Könyves vasárnap, mely 10 és 18 óra között nagyon sokféle programot kínál. Lesz mondókázó foglalkozás, VR, robotvadászat, könyvtári robotóra, robotika, Titkok könyvtára kulisszajárással, és a végén 16 órakor teljesen megszokott módon emberek, sorsok, díjakkal zárul a Könyves vasárnap.
Nem utolsó sorban a Megbocsátás napja keretében, bárki vissza viheti a már lejárt könyveit. A könyvtár tájékoztatása szerint, a késedelmi díj felét engedik el vasárnap.
A végére is jutott jó hír
A beszélgetés végén Bujdosóné Dr. Dani Erzsébet még egy jó hírt osztott meg. – Nagy örömünkre a város által beadott pályázatban a könyvtár energetikai felújítása is megjelent. Elindultak a tervezések, s ha minden igaz, akkor két éven belül a könyvtár helyiségeit klímával szerelhetjük fel.
