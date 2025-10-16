október 16., csütörtök

A lehullott falevél nem szemét! Mutatjuk, hogyan hasznosítsd okosan a kertedben

A Kecskeméti Zöldítő Civil Társaság tájékoztatása alapján nagyon hasznos alapanyagai lehetnek kertünknek a lehulott falevelek. Komposztként tökéletesen hasznosíthatóak a levelek és még sok más pozitív hatásuk lehet a kert élővilágára.

A Kecskeméti Zöldítő Civil Társaság fontosnak tartja a zöldítés iránt fogékony lakosság edukálását. Korábban arról írtak bejegyzést, hogy a lehullott faleveleket, hogyan lehet komposztként használni ahelyett, hogy csak kidobnánk ezt az értékes védőréteget. 

komposzt is lehet a lehullott falevélből,
Komposztként is használhatók a hulladéknak szánt falevelek a kertben
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Lehullott falevelek komposztként használhatók

A lehullott falevél valójában tele vannak értékes tápanyagokkal, mint például szén, nitrogén, kálium és foszfor. Ha komposztáljuk őket, ezek az anyagok visszakerülnek a talajba, így segítik a növények növekedését. Ezáltal kevesebb műtrágyára van szükség, ami nemcsak pénzt spórol, hanem a környezetet is védi.

Lehullott falevelek felhasználása

A levelek lebomlása során humusz keletkezik, amely nemcsak a talaj szerkezetét javítja, hanem levegősebbé teszi, ami segíti a növények gyökereinek növekedését. Emellett a talajt védi az eróziótól is, vagyis a szél és eső által okozott károktól. 

A mulcs természetes védelem a talajnak

A lehullott leveleket felhasználhatjuk mulcsként is, ami azt jelenti, hogy a talaj felszínére terítjük őket

Ez többféle előnnyel jár:

  • Védi a talajt a kiszáradástól, mert a vastag levélréteg lassítja a víz elpárolgását.
  • Hőszigetelő – ez télen a fagyástól, nyáron a túlmelegedéstől véd meg.
  • Meggátolja a gyomnövények magjainak kikelését.

További pozitívuma még, hogy menedéket adnak a rovaroknak, életet ad a beporzóknak és a kártevők természetes ellenségeinek is. 

Hogyan kezdjünk hozzá?

Komposztálás: Gyűjtsük össze a leveleket, és rétegezzük őket kerti vagy konyhai hulladékkal, például fűnyesedékkel vagy zöldség héjával. Fontos, hogy néha átforgassuk a komposzthalmot, hogy levegőt kapjon, és gyorsabban lebomoljon.

Mulcsozás: Terítsük szét a leveleket a virágágyások vagy fák körül. Ha azt akarjuk, hogy gyorsabban lebomoljon, akkor aprítsuk össze, ha nedvesen tartjuk, akkor pedig nem viszi el a szél.

Környezetbarát módszer

Az avar égetése sok helyen tilos, mert környezetkárosító anyagok keletkeznek a füst által. Erre is megoldást nyújt a komposztálás vagy mulcsozás, ami segít a hulladék csökkentésében természetes módon.

A lehullott falevél nem szemét, hanem igazi kincs! Komposztálva vagy mulcsként használva nemcsak a talaj minőségét javíthatjuk, hanem környezetbarát módon gondoskodhatunk kertünk növényeiről is. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

