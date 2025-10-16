2 órája
A lehullott falevél nem szemét! Mutatjuk, hogyan hasznosítsd okosan a kertedben
A Kecskeméti Zöldítő Civil Társaság tájékoztatása alapján nagyon hasznos alapanyagai lehetnek kertünknek a lehulott falevelek. Komposztként tökéletesen hasznosíthatóak a levelek és még sok más pozitív hatásuk lehet a kert élővilágára.
A Kecskeméti Zöldítő Civil Társaság fontosnak tartja a zöldítés iránt fogékony lakosság edukálását. Korábban arról írtak bejegyzést, hogy a lehullott faleveleket, hogyan lehet komposztként használni ahelyett, hogy csak kidobnánk ezt az értékes védőréteget.
Lehullott falevelek komposztként használhatók
A lehullott falevél valójában tele vannak értékes tápanyagokkal, mint például szén, nitrogén, kálium és foszfor. Ha komposztáljuk őket, ezek az anyagok visszakerülnek a talajba, így segítik a növények növekedését. Ezáltal kevesebb műtrágyára van szükség, ami nemcsak pénzt spórol, hanem a környezetet is védi.
Lehullott falevelek felhasználása
A levelek lebomlása során humusz keletkezik, amely nemcsak a talaj szerkezetét javítja, hanem levegősebbé teszi, ami segíti a növények gyökereinek növekedését. Emellett a talajt védi az eróziótól is, vagyis a szél és eső által okozott károktól.
A mulcs természetes védelem a talajnak
A lehullott leveleket felhasználhatjuk mulcsként is, ami azt jelenti, hogy a talaj felszínére terítjük őket.
Ez többféle előnnyel jár:
- Védi a talajt a kiszáradástól, mert a vastag levélréteg lassítja a víz elpárolgását.
- Hőszigetelő – ez télen a fagyástól, nyáron a túlmelegedéstől véd meg.
- Meggátolja a gyomnövények magjainak kikelését.
További pozitívuma még, hogy menedéket adnak a rovaroknak, életet ad a beporzóknak és a kártevők természetes ellenségeinek is.
Hogyan kezdjünk hozzá?
Komposztálás: Gyűjtsük össze a leveleket, és rétegezzük őket kerti vagy konyhai hulladékkal, például fűnyesedékkel vagy zöldség héjával. Fontos, hogy néha átforgassuk a komposzthalmot, hogy levegőt kapjon, és gyorsabban lebomoljon.
Mulcsozás: Terítsük szét a leveleket a virágágyások vagy fák körül. Ha azt akarjuk, hogy gyorsabban lebomoljon, akkor aprítsuk össze, ha nedvesen tartjuk, akkor pedig nem viszi el a szél.
Környezetbarát módszer
Az avar égetése sok helyen tilos, mert környezetkárosító anyagok keletkeznek a füst által. Erre is megoldást nyújt a komposztálás vagy mulcsozás, ami segít a hulladék csökkentésében természetes módon.
A lehullott falevél nem szemét, hanem igazi kincs! Komposztálva vagy mulcsként használva nemcsak a talaj minőségét javíthatjuk, hanem környezetbarát módon gondoskodhatunk kertünk növényeiről is.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Teljes felszerelésben mászták meg az ország legmagasabb épületét, kiváló eredményt értek el
Csípős reggelre ébredhetünk Bács-Kiskunban, fagypont alá süllyedt a hőmérséklet