3 órája
Teljes kiszáradás fenyegeti a Kolon-tavat, drámai állapotokról számolt be a Kiskunsági Nemzeti Park
A Kiskunság egyik legfontosabb vizes élőhelye ma súlyos válságban van. A Kolon-tó kiszáradása olyan mértékű, amilyenre az elmúlt fél évszázadban nem volt példa. A tó nagy része teljesen vízmentessé vált, és a korábbi vizes élőhelyek egy része is mára eltűnt. Van remény?
A Kolon-tó kiszáradása kapcsán a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz fordultunk, akik részletesen beszámoltak hírportálunknak a tó jelenlegi helyzetéről. Mielőtt viszont rátérünk arra, hogy hogy jutottunk el a Homokhátság egyik legfontosabb vizes élőhelyének lehetséges kiszáradásáig, érdemes megvizsgálni, hogyan is néz ki a Kolon-tó története.
A Kolon-tó története és az emberi beavatkozások hatása
A Kiskunsági Nemzeti Park beszámolója szerint a Kolon-tó helyén a földtörténeti pleisztocén kor végén, tehát több tízezer évvel ezelőtt még futóhomok volt. A tó a Duna egykori mellékágaiban alakult ki, amikor a folyó a homokbuckás vidék mélyebb részeit is elárasztotta. Az idők során a víz és a növényzet együtt formálta a tőzeges, mocsaras tájat, amely gazdag élővilágot tartott fenn.
A természetes fejlődést azonban az emberi beavatkozások drasztikusan megváltoztatták. Az 1895-ben épített Kecskemét–Fülöpszállási-vasútvonal és a Kecskemét–Dunaföldvári főút 1930-as megépítésével megszűnt a tó felszíni összeköttetése az északi területek nagy vizesélőhelyeinek vonulataival.
A legnagyobb csapást az 1927-28-ban megépült, a tavat a Duna-völgyi-főcsatornával összekötő lecsapoló csatorna mérte a tóra. A víz elvezetése nem csak a tó majdnem teljes kiszáradását okozta, hanem a környező művelt területekre is drasztikus, negatív hatása volt.
A 90-es évektől kezdve próbálkoznak az eredeti állapotok visszaállításával
A Kolon-tó virágzását három nagyobb beavatkozással igyekeztek visszaállítani az elmúlt bő három évtizedben.
A záródott nádasok helyén kikotortak:
- 1989-1990-ben egy 6,3 hektár kiterjedésű, 1,4 méter mélységű nyílt vízfelületet,
- 2010-ben 12 darab kis kiterjedésű, 100–500 négyzetméteres, csatornákkal összekötött tavacskát,
- 2011–13-ban egy 20 hektáros, változó mélységű, szigetekkel tagolt nyílt vízfelületet.
Ezek a kotrások a párolgási veszteséget is csökkentették, a nyílt vízfelület párolgási vesztesége ugyanis kisebb a vízben álló sűrű, erőteljes növekedésű mocsári növényzet által előidézettnél.
„Csapadékos, jó vízállású években a 2020-as évekig még jellemző volt, hogy a több millió köbméter tárolókapacitású tómeder nagyjából 5,5 kilométer hosszú és 1,5–2,5 kilométer széles részét víz borította, de ma már gyakorlatilag csak a Nagy-víz és az Öreg-víz kikotort medreiben van állandó vízborítás” – írta a Kiskunsági Nemzeti Park.
Több mint ezer hektáron már csak mocsár és láp van
A tó vizes élőhelye 1200-1400 hektár, de ez ma már csak főként nádas, mocsár és láp. Idén fordult elő először, hogy már tavasszal sem volt víz a nádas alatt, csak a kotrásokban. Az északi legsekélyebb Tókás már a nyár végére teljesen kiszáradt, az Öreg-víz és a Nagy-víz mélyebb részein még van némi víz, de folyamatosan apad, illetve
a Kulléri-zsilipnél 50 éve nem volt ilyen alacsony a vízszint. A zsilipnél a minimális vízszint a 2000-es évek elején a 300 centimétert is megközelítette, ma viszont már a 70 centimétert sem éri el.
A Kolon-tó kiszáradása: hogy jutottunk el idáig?
A Kolon-tó kiszáradása nemcsak helyi, hanem regionális folyamatok eredménye. A Duna–Tisza köze egészét sújtja a vízhiány: a csökkenő csapadék, a növekvő párolgás, a mélyülő talajvízszint és a vízelvezető csatornák együttesen okozzák a táj fokozatos elsivatagosodását.
A tó vízutánpótlása korábban főként a Homokhátság magasabban fekvő területeiről érkező felszín alatti vízáramlásokból származott, de ezek a folyamatok mára leálltak. A mederbe hulló csapadék nem elegendő a pótlásra, így a tó vízkészlete folyamatosan apad.
Van remény?
A helyreállítás kulcsa a felszín alatti vízmozgások újbóli beindítása lenne, de ez csak tájszintű beavatkozással, hosszú évek alatt lehetséges. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság jelenleg egy nagyszabású, dunai eredetű vízpótlási programon dolgozik, amely fokozatosan juttatna vizet a Homokhátság kiszáradt területeire – így a Kolon-tóba is.
Megoldást jelenthet a Kolon-tó medrének közvetlen felszíni vízpótlása is a Dunából. Ez viszont komoly ökológiai kockázatokat rejt, például idegen halfajok betelepülését. Mégis, a szakértők szerint a teljes kiszáradás veszélye ma már nagyobb fenyegetést jelent, mint a mesterséges vízpótlás lehetséges mellékhatásai.
A helyi vízpótlás lehetetlen
Nem véletlen gondolkoznak a szakemberek azon, hogy a Duna jelenthet megoldást a Kolon-tó és a Homokhátság tavainak kiszáradására, ugyanis a helyi szintű vízpótlás nem reális.
„A tómeder feltöltéséhez szükséges, hatalmas mennyiségű víz kútból történő kiemelése több kilométeres szélességű hatásterületen fokozná a talajvízszint-süllyedést. Ez egyrészt tovább rontaná a hatásterülettel érintett mezőgazdasági területek vízhelyzetét, másrészt tovább fokozná a tómederből oldalirányban és lefelé történő elszivárgás intenzitását. Ilyen módszerrel tartósan, nagy mennyiségű vizet nem lehetne betárazni a mederben” – tudatta a Kiskunsági Nemzeti Park.
