Teljes kiszáradás fenyegeti a Kolon-tavat, drámai állapotokról számolt be a Kiskunsági Nemzeti Park

A Kolon-tó kiszáradása kapcsán a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz fordultunk, akik részletesen beszámoltak hírportálunknak a tó jelenlegi helyzetéről. Mielőtt viszont rátérünk arra, hogy hogy jutottunk el a Homokhátság egyik legfontosabb vizes élőhelyének lehetséges kiszáradásáig, érdemes megvizsgálni, hogyan is néz ki a Kolon-tó története.

A Kolon-tó kiszáradása: kritikus a helyzet

Forrás: Kiskunsági Nemzeti Park

A Kolon-tó története és az emberi beavatkozások hatása

A Kiskunsági Nemzeti Park beszámolója szerint a Kolon-tó helyén a földtörténeti pleisztocén kor végén, tehát több tízezer évvel ezelőtt még futóhomok volt. A tó a Duna egykori mellékágaiban alakult ki, amikor a folyó a homokbuckás vidék mélyebb részeit is elárasztotta. Az idők során a víz és a növényzet együtt formálta a tőzeges, mocsaras tájat, amely gazdag élővilágot tartott fenn.

A természetes fejlődést azonban az emberi beavatkozások drasztikusan megváltoztatták. Az 1895-ben épített Kecskemét–Fülöpszállási-vasútvonal és a Kecskemét–Dunaföldvári főút 1930-as megépítésével megszűnt a tó felszíni összeköttetése az északi területek nagy vizesélőhelyeinek vonulataival.

A legnagyobb csapást az 1927-28-ban megépült, a tavat a Duna-völgyi-főcsatornával összekötő lecsapoló csatorna mérte a tóra. A víz elvezetése nem csak a tó majdnem teljes kiszáradását okozta, hanem a környező művelt területekre is drasztikus, negatív hatása volt.

A 90-es évektől kezdve próbálkoznak az eredeti állapotok visszaállításával

A Kolon-tó virágzását három nagyobb beavatkozással igyekeztek visszaállítani az elmúlt bő három évtizedben.

A záródott nádasok helyén kikotortak:

1989-1990-ben egy 6,3 hektár kiterjedésű, 1,4 méter mélységű nyílt vízfelületet,

2010-ben 12 darab kis kiterjedésű, 100–500 négyzetméteres, csatornákkal összekötött tavacskát,

2011–13-ban egy 20 hektáros, változó mélységű, szigetekkel tagolt nyílt vízfelületet.

Ezek a kotrások a párolgási veszteséget is csökkentették, a nyílt vízfelület párolgási vesztesége ugyanis kisebb a vízben álló sűrű, erőteljes növekedésű mocsári növényzet által előidézettnél.

„Csapadékos, jó vízállású években a 2020-as évekig még jellemző volt, hogy a több millió köbméter tárolókapacitású tómeder nagyjából 5,5 kilométer hosszú és 1,5–2,5 kilométer széles részét víz borította, de ma már gyakorlatilag csak a Nagy-víz és az Öreg-víz kikotort medreiben van állandó vízborítás” – írta a Kiskunsági Nemzeti Park.