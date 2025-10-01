október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészségmegőrzés

24 perce

Csodát tesz a bőrrel, és csütörtöktől pár száz forintért bárki megveheti a Lidlben

Címkék#Lidl#kollagén ital#termék#kollagén

Az egészség és a fiatalos bőr érdekében hajlandóak vagyunk rengeteget költeni különféle kozmetikumokra és étrend-kiegészítőkre. Egyik népszerű termék a kollagénital, amire most nem is kell vagyonokat költeni, köszönhetően a Lidl akciójának.

Bátori Attila

Sokak álma a fiatalos, szép és feszes bőr, ezért ők biztosan örülni fognak a Lidl üzleteiben csütörtöktől akciósan elérhető az eper ízű kollagén ital.

A Lidl most akciósan kínál kollagén italt
Csütörtöktől érhető el a kollagén ital a Lidl áruházaiban
Forrás: MW-archív

Mi a kollagén?

A kollagén egy strukturális fehérje, ami az emberi és az állati szervezetben is nagy mennyiségben jelen van. Vízben gyakorlatilag nem lehet oldani, de savakban és lúgokban igen. Jelenleg 25 féle emberi kollagénmolekulát különböztetünk meg.

A kollagén mire jó?

A kollagénnek nagy szerepe van a bőr szerkezetének és rugalmasságának megőrzésében. Klinikai vizsgálatok szerint a kollagén szedése hozzájárul a bőr hidratáltságához is.

Sajnos az öregedéssel együtt a szervezet kollagéntermelése is csökken, ezért indokolt lehet más forrásból bevinni.

Hogyan vihetünk be a szervezetbe kollagént?

Kollagén rengeteg ételben, elsősorban húsokban található. De a vegetáriánusoknak sem kell aggódni, mert van egy olcsó zöldség, ami felturbózza a kollagéntermelést, és napi egy csésze is elég belőle.

Akiknek mindez nem lenne elég, azok vásárolhatnak étrend-kiegészítőket is, amikben a könnyebb felszívódás érdekében hidrolizált kollagén van. Rengeteg kiszerelése közül lehet válogatni. Létezik:

  • ital
  • kapszula,
  • italpor.

A Lidl üzleteiben most olcsón elérhető a kollagén ital

A Lidl akciós újságjában most egy kollagénital bukkant fel. A csütörtöktől elérhető 150 milliliteres termék ára 399 forint, tehát 1 liter ára 2.660 forint. Lidl Plus-szal minden második termék 67 százalékkal olcsóbb, azaz 139 forintba kerül.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu