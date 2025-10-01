Csodát tesz a bőrrel, és csütörtöktől pár száz forintért bárki megveheti a Lidlben

Sokak álma a fiatalos, szép és feszes bőr, ezért ők biztosan örülni fognak a Lidl üzleteiben csütörtöktől akciósan elérhető az eper ízű kollagén ital.

Csütörtöktől érhető el a kollagén ital a Lidl áruházaiban

Forrás: MW-archív

Mi a kollagén?

A kollagén egy strukturális fehérje, ami az emberi és az állati szervezetben is nagy mennyiségben jelen van. Vízben gyakorlatilag nem lehet oldani, de savakban és lúgokban igen. Jelenleg 25 féle emberi kollagénmolekulát különböztetünk meg.

A kollagén mire jó?

A kollagénnek nagy szerepe van a bőr szerkezetének és rugalmasságának megőrzésében. Klinikai vizsgálatok szerint a kollagén szedése hozzájárul a bőr hidratáltságához is.

Sajnos az öregedéssel együtt a szervezet kollagéntermelése is csökken, ezért indokolt lehet más forrásból bevinni.

Hogyan vihetünk be a szervezetbe kollagént?

Kollagén rengeteg ételben, elsősorban húsokban található. De a vegetáriánusoknak sem kell aggódni, mert van egy olcsó zöldség, ami felturbózza a kollagéntermelést, és napi egy csésze is elég belőle.

Akiknek mindez nem lenne elég, azok vásárolhatnak étrend-kiegészítőket is, amikben a könnyebb felszívódás érdekében hidrolizált kollagén van. Rengeteg kiszerelése közül lehet válogatni. Létezik:

ital

kapszula,

italpor.

A Lidl üzleteiben most olcsón elérhető a kollagén ital

A Lidl akciós újságjában most egy kollagénital bukkant fel. A csütörtöktől elérhető 150 milliliteres termék ára 399 forint, tehát 1 liter ára 2.660 forint. Lidl Plus-szal minden második termék 67 százalékkal olcsóbb, azaz 139 forintba kerül.