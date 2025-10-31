Az Alföld erdei a túlélésért küzdenek, így harcol a KEFAG a klímakatasztrófa ellen – videóval

A KEFAG Zrt. közérdekű küldetésének tekinti a Duna–Tisza közi térség erdeinek megőrzését, fejlesztését és természetközeli kezelését. Az utóbbi években azonban a klímaváltozás soha nem látott kihívások elé állította az alföldi erdőket: a tartós aszályok, a csökkenő talajvíz, valamint a szélsőséges időjárási és ökológiai hatások miatt évtizedek munkája kerülhet veszélybe. Ezekre a kihívásokra adott szakmai válaszokról és alkalmazkodási stratégiákról nyilatkozott a KEFAG Zrt.

Veszélyben a klímaváltozás miatt az Alföld erdejei

Forrás: KEFAG Zrt.

A klímaváltozás határvidékén, de nem védtelenül

A Homokhátság ma Magyarország egyik legsérülékenyebb térsége, hiszen ezt a területet:

vízhiány,

extrém hőség,

valamint az invazív kártevők fokozódó jelenléte jellemzi.

Ennek következtében a természetes erdőmegújulás az esetek többségében már nem képes biztosítani az erdőállományok fennmaradását. A KEFAG Zrt. ugyanakkor hosszú távon elkötelezett amellett, hogy nemcsak megőrzi, hanem alkalmazkodóképessé is teszi a rábízott erdőket.

„A múltban egyszer már sikerült életet varázsolni a sívó homokból. A Homokhátság fásítása történelmi jelentőségű eredmény volt, és most a mi felelősségünk, hogy ezt az örökséget a jövő számára is megőrizzük – még nehezebb körülmények között is” — mondja Sulyok Ferenc, a KEFAG Zrt. vezérigazgatója.

Szakmai válasz: klímaadaptív erdőkezelés

A KEFAG Zrt. szakmai gyakorlatának középpontjában a klímaadaptív fajhasználat és a korszerű talajelőkészítési technológiák állnak. A társaság már több mint 15 éve alkalmaz délkelet-európai származású szaporítóanyagot, különös tekintettel Bulgáriából és Szerbiából származó fafajokra, mivel ezek az ökológiai régiók olyan klímaviszonyokkal rendelkeznek, amelyek a Duna–Tisza közén belátható időn belül valószínűsíthetők.

A KEFAG emellett az úgynevezett mélyforgatásos talajelőkészítés technológiáját is rendszeresen alkalmazza. Ez az eljárás 50–70 cm mélységben fellazítja a homoktalajt.

Ezzel javítja

annak vízmegtartó képességet,

segíti a gyökérfejlődést.

A „KEFAG-mix” néven ismert elegyes erdősítési modell, amely a szürke nyár, fehér akác és nemesnyár arányos kombinációjára épül, szintén a mozaikos alföldi termőhelyekhez való alkalmazkodást segíti elő. A fajok kölcsönösen támogatják egymást – az akác például nitrogénkötő képességével javítja a talaj tápanyagellátottságát, miközben védelmet is nyújt a főfafajként ültetett szürke nyár számára.