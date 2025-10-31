1 órája
Az Alföld erdei a túlélésért küzdenek, így harcol a KEFAG a klímakatasztrófa ellen – videóval
A tartós aszályok, a csökkenő talajvíz, valamint a szélsőséges időjárási és ökológiai hatások miatt az alföldi erdőket óriási veszély fenyegeti. A KEFAG Zrt. azonban több oldalról is támogatja a természet rendjének helyreállítását, a klímaváltozás pusztítása közben.
A KEFAG Zrt. közérdekű küldetésének tekinti a Duna–Tisza közi térség erdeinek megőrzését, fejlesztését és természetközeli kezelését. Az utóbbi években azonban a klímaváltozás soha nem látott kihívások elé állította az alföldi erdőket: a tartós aszályok, a csökkenő talajvíz, valamint a szélsőséges időjárási és ökológiai hatások miatt évtizedek munkája kerülhet veszélybe. Ezekre a kihívásokra adott szakmai válaszokról és alkalmazkodási stratégiákról nyilatkozott a KEFAG Zrt.
A klímaváltozás határvidékén, de nem védtelenül
A Homokhátság ma Magyarország egyik legsérülékenyebb térsége, hiszen ezt a területet:
- vízhiány,
- extrém hőség,
- valamint az invazív kártevők fokozódó jelenléte jellemzi.
Ennek következtében a természetes erdőmegújulás az esetek többségében már nem képes biztosítani az erdőállományok fennmaradását. A KEFAG Zrt. ugyanakkor hosszú távon elkötelezett amellett, hogy nemcsak megőrzi, hanem alkalmazkodóképessé is teszi a rábízott erdőket.
„A múltban egyszer már sikerült életet varázsolni a sívó homokból. A Homokhátság fásítása történelmi jelentőségű eredmény volt, és most a mi felelősségünk, hogy ezt az örökséget a jövő számára is megőrizzük – még nehezebb körülmények között is” — mondja Sulyok Ferenc, a KEFAG Zrt. vezérigazgatója.
Szakmai válasz: klímaadaptív erdőkezelés
A KEFAG Zrt. szakmai gyakorlatának középpontjában a klímaadaptív fajhasználat és a korszerű talajelőkészítési technológiák állnak. A társaság már több mint 15 éve alkalmaz délkelet-európai származású szaporítóanyagot, különös tekintettel Bulgáriából és Szerbiából származó fafajokra, mivel ezek az ökológiai régiók olyan klímaviszonyokkal rendelkeznek, amelyek a Duna–Tisza közén belátható időn belül valószínűsíthetők.
A KEFAG emellett az úgynevezett mélyforgatásos talajelőkészítés technológiáját is rendszeresen alkalmazza. Ez az eljárás 50–70 cm mélységben fellazítja a homoktalajt.
Ezzel javítja
- annak vízmegtartó képességet,
- segíti a gyökérfejlődést.
A „KEFAG-mix” néven ismert elegyes erdősítési modell, amely a szürke nyár, fehér akác és nemesnyár arányos kombinációjára épül, szintén a mozaikos alföldi termőhelyekhez való alkalmazkodást segíti elő. A fajok kölcsönösen támogatják egymást – az akác például nitrogénkötő képességével javítja a talaj tápanyagellátottságát, miközben védelmet is nyújt a főfafajként ültetett szürke nyár számára.
A gazdálkodás nem ellentéte, hanem eszköze az erdők védelmének
A KEFAG Zrt. számára különösen fontos, hogy a társadalom is átlássa: a felelős gazdálkodás és az ökológiai szempontú természetvédelem nem zárják ki egymást, hanem egymásra épülnek.
A kitermelt faanyag (pl. rostfa, papírfa, bútoripari alapanyag) nemcsak gazdasági értéket képvisel, hanem jelentős klímavédelmi funkciót is ellát: a benne tárolt szén beépítve, hosszú távon kivonódik a légkörből. Az ilyen típusú, fenntartható fatermékek előállítása ráadásul jóval kisebb környezeti terheléssel jár, mint bármely más ipari alapanyagé – például a betoné vagy az acélé.
Védett fajok
A KEFAG ugyanakkor számos értékes fafajt – köztük például a kocsányos tölgyet – védett státuszban kezel, és kizárólag egészségügyi vagy természeti káresemény esetén avatkozik be. A társaság célja az, hogy a kitermelés kizárólag olyan területeken történjen, ahol az ökoszisztéma stabilitása ezzel nem sérül, sőt: erősödik.
Egyensúly, amely élhető jövőt biztosít
A KEFAG Zrt. aktívan részt vett az „Erdők a Homokhátságon – jelen és jövő” című dokumentumfilm elkészítésében, amely közérthető formában mutatja be a klímaváltozás kihívásaira adott válaszokat. A társaságnak meggyőződése, hogy a természet és az ember közötti együttműködés nemcsak lehetséges, hanem szükségszerű is – különösen ott, ahol az éghajlat már a határokat feszegeti. A társaság szakemberei továbbra is dolgoznak azon, hogy az Alföld fái ne csupán a múlt tanúi legyenek, hanem a jövő zálogai is.
