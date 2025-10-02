Harmincöt év a haza szolgálatában – országos kitüntetéseket vehettek át a hagyományőrzők

Kenyeres Dénes, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület helyi szervezetének vezetője összegezte az ünnepség eseményeit, és szólt a kitüntetésekről.

Kitüntetéseket vehettek át a kecskeméti honvéd hagyományőrzők

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

35 éves jubileumot ünnepeltek

A rendszerváltást követően, Kéri Kálmán vezérőrnagy kezdeményezésére, 1990 nyarán megalakult a Honvéd Hagyományőrző Egyesület. A megyékben és a nagyobb városokban pedig létrejöttek a területi szervezetek. Kecskeméten eleinte a Helyőrségi Klubban tartották, majd a Batthyány utca 2. szám alatti teremben tartják mai napig az összejöveteleiket. 2014 óta Kenyeres Dénes nyá. alezredes a helyi területi szervezet vezetője.

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület megalakulásának 35 éves jubileumi ünnepséget és megemlékezést a napokban tartották meg Budapesten, a Honvéd Kulturális Központ Stefánia Palotában. A rendezvényen, a Kecskeméti Szervezet tagjai közül többen elismerésben részesültek, a honvéd hagyományőrzés terén végzett munkájukért.

Kitüntetések a kecskemétieknek

Kenyeres Dénes arany jubileumi emlékjelvényt, dr. Károlyfalvi József, Boksa Éva ezüst jubileumi emlékjelvényt, Hajagos Csaba, dr. Kovács Lóránt, Kemény Gábor, Kurucz Ferenc, Makra Géza, Petrovics József Szentgyörgyi Tibor, Szeverényi István és Vágsélei László pedig a bronz jubileumi emlékjelvényt kapták meg. Az ünnepségen vehette át az ezüst jubileumi emlékjelvényt Langó József nyá. százados, a Hadigondozottak Bács-Kiskun vármegyei vezetője is. Az emléklapokat és jelvényeket Lévai Miklós nyá. alezredes, az Egyesület országos elnöke adta át.

A megjelenteket, a honvédelmi miniszter nevében Horváth Tamás a Honvédelmi Minisztérium Katonai Örökség Főosztály vezetője köszöntötte.