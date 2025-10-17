Óriási elismerést kapott a kiskunhalasi gyermekápoló, Bács-Kiskunból egyedül őt díjazták

A Dr. Audrey Evans Szakdolgozói Díjakat a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány által szervezett támogatói est keretében adták át október 15-én, Budapesten, a Millennium Házában. A verseny során több mint 40 jelölt közül választották ki a legkiemelkedőbbeket, a végső sorrendet pedig közönségszavazás döntötte el. Jacsó Zsuzsanna 3907 szavazattal végzett a második helyen, ezzel ő lett az egyetlen díjazott Bács-Kiskun vármegyéből – adta hírül Facebook-oldalán a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház. Az első helyezett Szentgyörgyvölgyi Emese, a Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának osztályvezető főnővére lett, míg a harmadik helyen Deé Mária, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház újszülött osztályának gyermekápolója végzett.

A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Csecsemő- és Gyermekosztályának szakápolóját egyedüli Bács-Kiskun vármegyeiként jelölték és díjazták

Forrás: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Facebook-oldala

A munkásságuk mellett emberségüket is elismerték

A Dr. Audrey Evans Szakdolgozói Díj célja, hogy méltassa azokat az egészségügyi szakdolgozókat, akik kiemelkedő odaadással, emberséggel és szakmaisággal támogatják a beteg gyermekeket és családjaikat a gyógyulás útján. A kiskunhalasi kórház bejegyzése szerint a díjakat neves szakemberek adták át, köztük dr. Kelen Kata klinikai főorvos, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának tanulmányi felelőse, Égi Zsolt, a Ronald McDonald Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint Répássy Zsuzsanna, a Ronald McDonald Ház Alapítvány ügyvezető igazgatója.

Így reagált a díjra a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház gyermekápolója

Jacsó Zsuzsanna meghatódva nyilatkozott. „Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy a Dr. Audrey Evans Alapítvány II. helyezett szakdolgozói díjában részesülhettem. Ez az elismerés nemcsak személyes öröm, hanem a Csecsemő-, Gyermek- és Gyermekfertőző osztály közös munkájának eredménye is. Ez a díj fontos visszaigazolása annak, hogy mindennapi munkánkat szakmai igényességgel, szívvel és lélekkel végezzük – a gyermekek gyógyulásáért, a családokért. Szívből köszönöm mindenkinek, aki szavazatával és támogatásával hozzájárult ehhez az elismeréshez!” – mondta.