29 perce
Kiskunhalasi anyakönyvi hírek
Ezen a héten is mutatjuk, kik születtek és kik hunytak el. Íme a szeptember végi kiskunhalasi anyakönyvi hírek.
Ezek a szeptember végi kiskunhalasi anyakönyvi hírek.
Kiskunhalasi anyakönyvi hírek
Születtek: Gyóni Máté (édesanyja neve: Nagyapáti Anna) Kiskunhalas, Oroszi Panni (Fábián Liliána) Tompa, Majláth Eliza (Pelsőczi Viktória Anett) Kecskemét, Molnár Maja (Lipót Nikolett Judit) Hódmezővásárhely, Kósa Fruzsina (Péli Anita) Kisszállás, Katus Emma (Daru Eszter) Kiskunhalas, Szabó Milla (Füzesi Petra) Borota, Szabó Vanda Lizett (Horváth Mónika) Kiskunhalas, Nagy Napsugár (Said Szelina) Kerekegyháza, Cseh-Szakál Gábor (Bognár Adrienn) Kiskőrös, Horváth Donát (Dudás Anita) Kiskunhalas, Juhász Zoé (Pásztor Dóra) Mélykút, Gönczfalvi Róza Léna (Veres Júlia Róza) Kiskunhalas, Bodó Luca (Gyetvai Szabina Evelin) Pusztamérges, Kelemen Dorina (Csík Mariann) Kecel.
Házasságot kötöttek: Heim Antal és Farkas Mariann.
Meghaltak: Szilvási Zoltán (Tompa), Pap Sándor Balázsné Hugyi Erzsébet (Kecel), Eiler András (Soltvadkert), Vas Lajosné Dóra Zsuzsanna (Kiskunhalas), Szokoly Lajos (Kiskunhalas), Németh Ferenc Pál (Kecel), Maráczi Györgyné Dudás Andrea (Mélykút).
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Megfakult fotó őrzi a tragikus körülmények közt elhunyt vezető emlékét