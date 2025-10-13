október 13., hétfő

Kiskunhalasi anyakönyvi hírek

Címkék#anyakönyv#anyakönyvek#ANYAKÖNYVI HÍREK

Ezen a héten is mutatjuk, kik születtek és kik hunytak el. Íme a kiskunhalasi anyakönyvi hírek.

Tapodi Kálmán

Ezek a friss kiskunhalasi anyakönyvi hírek.

friss kiskunhalasi anyakönyvi hírek
Íme a legfrissebb kiskunhalasi anyakönyvi hírek
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Legfrissebb kiskunhalasi anyakönyvi hírek

Születtek: Bokros Csongor Hunor (édesanyja neve: Miskolczi Adrienn) Soltvadkert, Dózsa Hanna (Néző Kitti) Kiskőrös, Király Dominika (Patai Jolán) Tázlár, Szöllősi-Vágó Vanessza (Plenter Bettina) Szatymaz, Kovács Márk (Oroian Laura) Szeged, Stenczel Jázmin (Tiricz Erika) Kiskőrös, Faludi László (Kozári Karina Mária) Szeged, Illés-Kovács Szebasztián (Illés Liliána Ibolya) Hódmezővásárhely, Baics Benett (Szekeres Viktória) Kiskunhalas, Zelei Lora (Rigler Csilla) Pirtó, Bolla Toma (Szilágyi Emőke) Kecel, Bolla Teó (Szilágyi Emőke) Kecel, Zsikla Anna (Vincze Petra) Tázlár, Földes Gerda (Barcsik Ágnes) Kiskunhalas.

Házasságot kötöttek: Huczek Csaba és Selmeczi Brigitta Jázmin.

Meghaltak: Molnár Dezsőné Lang Aranka (Kiskőrös), Baloghné Takó Julianna (Kistelek), Kaszap Imréné Mészáros Etelka (Kiskunhalas), Mácsai József Györgyné Nagy Mária (Kecel).

