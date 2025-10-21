október 21., kedd

Kiskunhalasi anyakönyvi hírek

Címkék#halál#születés#Házasságkötés#ANYAKÖNYVI HÍREK

Ezen a héten is mutatjuk, kik születtek és kik hunytak el. Íme a friss októberi kiskunhalasi anyakönyvi hírek.

Tapodi Kálmán

Ezek a friss októberi kiskunhalasi anyakönyvi hírek.

Kiskunhalasi anyakönyvi hírek szerint az elmúlt héten is sok baba született
Kiskunhalasi anyakönyvi hírek
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Kiskunhalasi anyakönyvi hírek

Születtek: Pataki Bence (édesanyja neve: Dózsai Éva) Érsekcsanád, Kovács Nien (Mintál Klaudia) Kisszállás, Nemes Koppány (Ivacska Kitti) Akasztó, Horváth Georgina (Szalma Klaudia Edit) Kunfehértó, Szőke Hunor (Ács Alexandra) Kiskunhalas, Tőzsér Márk László (Andrési Réka) Dusnok, Vörösváczki Olívia (Szőke Patrícia Noémi) Kecel, Faragó Roland Enzó (Kolompár Brigitta) Kiskunmajsa, Zelei Zsóka (Becze Kitti) Szank, Kalmár Csenge (Barta Éva) Kiskunhalas, Szabó Zoé (Sirokmán Emese) Makó.

Házasságot kötöttek: Pap Endre és Rafai Beatrix, Papp Lóránt Octavian és Horváth Anna.

Meghaltak: Sztojka János (Kiskunhalas), Kovács János Pálné Ábrahám Mária (Kelebia), Pesti László (Kecskemét), Vindeczker József (Soltvadkert), Rontó Gyula (Kiskőrös), Lovász Lászlóné Szabó Ilona (Kiskőrös), Ercsi Pál (Kiskunhalas), Patyi Lászlóné Sági Mária Aranka (Kiskunmajsa), Tóth Rudolfné Gácsi-Varga Veronika (Kiskunmajsa).

