Időutazás Kiskunhalason, így nézett ki a város az 1900-as években – fotók

Ahogy már olvasóink megszokhatták minden hétvégén múltidézésre hívjuk őket a Fortepan.hu segítségével. Ezúttal az 1900-as évekbe repülünk vissza, ahol megnézhetjük, milyen volt Kiskunhalas régen. Nosztalgiázzunk egy néhány fotóval!

Ilyen volt Kiskunhalas régen. A képen a Bethlen Gábor tér, háttérben a városháza 1957-ben

Fotó: Fortepan / Nagy Gyula

Kiskunhalas régen