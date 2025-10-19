október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nosztalgia

1 órája

Időutazás Kiskunhalason, így nézett ki a város az 1900-as években – fotók

Címkék#nosztalgia#múltidézés#múltidéző

Ismét nosztalgiázni hívjuk olvasóinkat. Ebben a cikkünkben a fortepan.hu fotóival felidézzük, milyen is volt Kiskunhalas régen, az 1900-as években.

Baon.hu

Ahogy már olvasóink megszokhatták minden hétvégén múltidézésre hívjuk őket a Fortepan.hu segítségével. Ezúttal az 1900-as évekbe repülünk vissza, ahol megnézhetjük, milyen volt Kiskunhalas régen. Nosztalgiázzunk egy néhány fotóval!

Kiskunhalas régen, a képen a városháza
Ilyen volt Kiskunhalas régen. A képen a Bethlen Gábor tér, háttérben a városháza 1957-ben
Fotó: Fortepan / Nagy Gyula

Kiskunhalas régen

Nosztalgia régi kiskunhalasi fotókkal

Fotók: Fortepan.hu

Ha további múltidézésre vágyik, nézze meg korábbi cikkeinket is!

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu