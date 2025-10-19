Nosztalgia
Időutazás Kiskunhalason, így nézett ki a város az 1900-as években – fotók
Ismét nosztalgiázni hívjuk olvasóinkat. Ebben a cikkünkben a fortepan.hu fotóival felidézzük, milyen is volt Kiskunhalas régen, az 1900-as években.
Ahogy már olvasóink megszokhatták minden hétvégén múltidézésre hívjuk őket a Fortepan.hu segítségével. Ezúttal az 1900-as évekbe repülünk vissza, ahol megnézhetjük, milyen volt Kiskunhalas régen. Nosztalgiázzunk egy néhány fotóval!
Kiskunhalas régen
Nosztalgia régi kiskunhalasi fotókkalFotók: Fortepan.hu
