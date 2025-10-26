59 perce
Régi fényképeken mutatjuk be a 20. századi Kiskunfélegyházát
Ismét nosztalgiázni hívjuk olvasóinkat. Ebben a cikkünkben a fortepan.hu fotóival felidézzük, milyen is volt Kiskunfélegyháza régen, még az 1900-as években.
Kiskunfélegyháza városa Bács-Kiskun vármegyében, a Duna–Tisza közi homokhátság középső részén, a Kiskunságban fekszik. Ha ma Félegyházára gondolunk, mi jut először eszünkbe? Talán a gyönyörű városháza épülete, a Petőfi Sándor Emlékház, vagy a híres platánfasor? Ha ide látogatunk, ezeket mind-mind megcsodálhatjuk. Most azonban visszatekintünk az 1900-as évekre és megmutatjuk pár elfeledett fotón, hogyan is nézett ki Kiskunfélegyháza régen.
Ilyen volt Kiskunfélegyháza régen
Múltidéző írásunkban a fortepan.hu fotóival most visszarepítjük olvasóinkat a múltba, és rég elfeledett fényképeken mutatjuk be a kiskunfélegyházi utcák és terek korabeli arcát. Nosztalgiázzanak velünk!
Kiskunfélegyháza régen, az 1900-as években
Régi-új polgármester a városban
Mint arról korábban írtunk, idei júliusi lemondása után ismét megmérette magát az időközi polgármester-választáson a korábbi városvezető Kiskunfélegyházán. Csányi József fölényes szavazattöbbséggel meg is nyerte a választást. Az elmúlt hónapok történéseiről és a jövőbeni terveiről interjúban kérdeztük.
