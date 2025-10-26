Régi fényképeken mutatjuk be a 20. századi Kiskunfélegyházát

Kiskunfélegyháza városa Bács-Kiskun vármegyében, a Duna–Tisza közi homokhátság középső részén, a Kiskunságban fekszik. Ha ma Félegyházára gondolunk, mi jut először eszünkbe? Talán a gyönyörű városháza épülete, a Petőfi Sándor Emlékház, vagy a híres platánfasor? Ha ide látogatunk, ezeket mind-mind megcsodálhatjuk. Most azonban visszatekintünk az 1900-as évekre és megmutatjuk pár elfeledett fotón, hogyan is nézett ki Kiskunfélegyháza régen.

Kiskunfélegyháza régen: Kossuth Lajos utca 1. Városháza (1969)

Forrás: Fortepan / Inkey Tibor

Ilyen volt Kiskunfélegyháza régen

Múltidéző írásunkban a fortepan.hu fotóival most visszarepítjük olvasóinkat a múltba, és rég elfeledett fényképeken mutatjuk be a kiskunfélegyházi utcák és terek korabeli arcát. Nosztalgiázzanak velünk!