Véget érhetnek az éjszakai gyorsulások, forgalomlassító burkolatot kap a Kiskörút – fotók

Néhány hete a polgármester már szólt a Kiskörút tervezett felújításáról egy korábbi rádiós beszélgetés során. Akkor elmondta: a támogatási szerződés aláírása után elindult a kivitelezési szakasznak az előkészítése, a tervekkel, az egyeztetésekkel. Várhatóan 2026–2027-ben két ütemben tudják felújítani a Kiskörutat. Most további érdekességeket is elárult.

Kecskemét egyik legforgalmasabb útja a Kiskörút. Két ütemben újítják fel

Fotó: Bús Csaba

Az előkészületek során a korábbi évek tapasztalataira építenek

Kecskemét város több pontján zajlanak útfejlesztések, útfelújítások. A kecskeméti útépítések közül talán a Kiskörút az, mely valóban sokakat érint és érdekel. Először erről mondott újabb információkat Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester.

„Kecskeméten több útfejlesztés is zajlik, amelyekhez saját, kormányzati és uniós forrásokat is felhasználunk. A következő nagy projekt a város egyik legforgalmasabb szakasza, a Kiskörút felújítása lesz, amelyet az Izsáki út négysávosításánál szerzett tapasztalatok alapján, alapos előkészítéssel indítunk el” – mondta a polgármester.

Nyáron zajlanak majd a munkák

A tényleges munkálatokra még várni kell. Ennek időpontjáról is beszámolt a város első embere.

„A tavasz végére, nyár elejére tervezzük, hogy elinduljon a munka. Azért is szeretnénk a nyarat felhasználni, mert mindig ez az időszak az, amikor kisebb a forgalom a város életében. Az iskolaszünetekben érezhető, hogy azonnal lecsökken a közúti forgalom, és tulajdonképpen így ebben az időszakban tud az útépítő egész gyorsan és hatékonyan haladni – jegyezte meg Szemereyné dr. Pataki Klaudia.

A Kiskörút felújítása érinti a gyorsulási versenyeket

A Kiskörút felújítása két ütemben zajlik majd.

„Az első ütem a színháztól a Cifrapalota sarkáig tart, ez egy 500 méteres szakasz. Ebbe a részbe is bekerül már egy kiemelt burkolat, mely forgalomlassítást eredményez. Ezzel az úgynevezett éjszakai gyorsulási versenyeket is jobban tudjuk kezelni. A második ütem a könyvtártól indul, és egészen a Dobó körút sarkáig tart. Ez egy körülbelül 600 méteres út. A két szakasz eléggé terhelt, zsúfolt, amennyire lehet körültekintően próbálunk meg erre felkészülni és a forgalomszabályzást ennek tükrében kialakítani” – emelte ki a polgármester.