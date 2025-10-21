Közös álmokból közös templom – a kápolna hívei együtt ünnepeltek Kisizsákon – fotók

Egykoron hosszú éveken, évtizedeken át csak álom volt a saját templom. A napokban megtartott nagyszabású ünnepségen a kisizsáki kápolna építésének történetét is felidézték. A részletekről a Porta Egyesület adott számot.

A kisizsáki kápolna 21 éve várja a híveket

Fotó: Porta Egyesület

Ökomenikus istentiszteletet tartottak

A rendezvényen beszédet mondott Lakatos Tamás. Az ökomenikus istentiszteletet Bajkó Zoltán izsáki plébános és Magyar Csanád református lelkész celebrálta. Az emléktáblát megkoszorúzták. Az ünnepség fényét Szabó Sándor tárogatóművész virtuóz hangszeres játéka emelte. A rendezvény fővédnöke dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek volt.

Az iskola adott sokáig helyet a szentmiséknek

A jeles alkalmon Farkas P. József, a kecskeméti Wojtyla Barátság Központ alapító-igazgatója, a kecskeméti Porta Egyesület főszervezője, valamint Frankó János izsáki vállalkozó is részt vett, akik jelentős részt vállaltak a megemlékezés szervezésében, akárcsak egykor a templom létrehozásában.

Kisizsák ma mintegy 300 lelket számlál,

70 százalékban katolikus,

30 százalékban református hívekkel.

Az istentiszteleteknek hajdanán sokáig a helyi iskola adott otthont, s eközben a maroknyi közösség olthatatlan vágya maradt egy saját kápolna.