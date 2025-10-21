6 órája
Közös álmokból közös templom – a kápolna hívei együtt ünnepeltek Kisizsákon – fotók
A kisizsáki Szent Kereszt kápolna hívőközössége és a Porta Egyesület ünnepséget rendezett a templomban az istenháza felszentelésének 21., valamint a homlokzaton helyet kapott Marosi Izidor-emléktábla állításának 20. évfordulója alkalmából. A kisizsáki kápolna hívőközössége szép számban képviseltette magát a meghitt rendezvényen.
Egykoron hosszú éveken, évtizedeken át csak álom volt a saját templom. A napokban megtartott nagyszabású ünnepségen a kisizsáki kápolna építésének történetét is felidézték. A részletekről a Porta Egyesület adott számot.
Ökomenikus istentiszteletet tartottak
A rendezvényen beszédet mondott Lakatos Tamás. Az ökomenikus istentiszteletet Bajkó Zoltán izsáki plébános és Magyar Csanád református lelkész celebrálta. Az emléktáblát megkoszorúzták. Az ünnepség fényét Szabó Sándor tárogatóművész virtuóz hangszeres játéka emelte. A rendezvény fővédnöke dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek volt.
Az iskola adott sokáig helyet a szentmiséknek
A jeles alkalmon Farkas P. József, a kecskeméti Wojtyla Barátság Központ alapító-igazgatója, a kecskeméti Porta Egyesület főszervezője, valamint Frankó János izsáki vállalkozó is részt vett, akik jelentős részt vállaltak a megemlékezés szervezésében, akárcsak egykor a templom létrehozásában.
Kisizsák ma mintegy 300 lelket számlál,
- 70 százalékban katolikus,
- 30 százalékban református hívekkel.
Az istentiszteleteknek hajdanán sokáig a helyi iskola adott otthont, s eközben a maroknyi közösség olthatatlan vágya maradt egy saját kápolna.
Ünnepség a kisizsáki kápolnábanFotók: Porta Egyesület
Egy kis visszatekintés a kisizsáki kápolna építésére
Évtizedekkel ezelőtt Marosi Izidor plébános, későbbi püspök meg is vásárolta a telket, de az építkezést – engedélyek hiányában – nem tudta megkezdeni. Hosszas tervezést követően 1999-ben tették le a kisizsáki ökumenikus istenháza alapkövét, s akkor – nagylelkű adakozók áldozatvállalásával – elkészült az alap is. Azonban a remény, hogy a dr. Farkas Gábor Ybl-díjas építész által megálmodott tervek valóra váljanak, csak 2002 őszén csillant fel.
Ekkor kereste meg az építkezés néhány lelkes híve dr. Bábel Balázs érseket és a Porta Egyesületet, segítőleg támogassák a templom létrejöttét. Farkas P. József, a Porta Egyesület vezetője kitartó erőfeszítéseivel új lendületet kapott az ügy. Az egyházmegye, a megyei önkormányzat és Izsák város támogatásával, valamint a hívek adományai révén lehetővé vált az építkezés, összesen mintegy 30 millió forintos költségvetéssel. A frissen elkészült istenházát 2004. október 2-án szentelte fel dr. Bábel Balázs érsek.
