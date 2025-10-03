1 órája
„Az új kiadás az irodalom győzelme” – eddig nem látott formában jelent meg Móra Ferenc regénye – fotók
Móra Ferenc egyik legismertebb ifjúsági regénye, a Kincskereső kisködmön most új kiadásban jelent meg, friss illusztrációkkal, eredeti, hiteles szöveggel, és a 21. századi olvasókhoz szóló megközelítéssel. A megújult Kincskereső kisködmön bemutatóját pénteken tartották a szerző szülővárosában, Kiskunfélegyházán, a Kiskun Múzeumban.
A megújult ifjúsági regény bemutatóját és a Kincskereső kisködmön meseillusztrációs kiállítását pénteken két időpontban tartották a Kiskun Múzeumban. Délelőtt a gyerekeket Miklya Emese, a könyv illusztrátora interaktív mesefoglalkozással várta. Délután pedig az irodalom iránt érdeklődő felnőttek hallgathatták meg Bíró Balogh Tamás irodalomtörténész, Miklya Emese és dr. Luchmann Zsuzsanna közös beszélgetését a műről és annak újraértelmezéséről.
Visszatért gyökereihez a Kincskereső kisködmön
Dr. Luchmann Zsuzsanna irodalomtörténész érdeklődésünkre úgy fogalmazott, hogy ez az új kiadás az irodalom győzelme. A Kincskereső kisködmön végre visszanyerte eredeti szövegét, és most már valóban készen áll arra, hogy megszólítsa a 21. századi olvasót nemcsak szövegében, hanem képi világában is. Hozzátette, a kötet szövegét Bíró Balogh Tamás irodalomtörténész állította vissza az eredeti, 1917-es változat alapján. Mint elmondta, még a szerző által ellenőrzött 1928-as második kiadás is eltéréseket mutatott az első változathoz képest, azóta pedig számtalan alkalommal jelent meg a regény, körülbelül 100 kiadást élt meg, ami ugyanennyi lehetőséget adott a szöveg módosítására.
Helyreállított eredeti szöveg
Dr. Luchmann Zsuzsanna hozzátette, az eredeti szöveget nagyon sok helyen megváltoztatták, sőt egész bekezdésnyi kihagyások is voltak az eddigi kiadásokban. Nagyon sokféle oka lehet a szövegrontásnak: lehet a szerkesztők, a nyomdai szedők figyelmetlensége, tájékozatlansága, lehet jó szándékú beavatkozás is: az általuk nem ismert vagy érthetetlennek vélt szavakat kifejezéseket közérthetőbbekre cserélték.
De lehet delfinológiai oka is, ami azt jelenti, hogy cenzor nyúlt hozzá a szöveghez politikai, ideológiai, pedagógiai vagy erkölcsi okokból.
Mint ahogy az megtörtént Móra Ferenc Hannibál feltámasztása című szatirikus kisregényével is, amit az író dédunokája, Vészits Andrea 2004-ben újra kiadatott az eredeti, megtalált kézirat szerint.
Az irodalomtörténésztől azt is megtudtuk, hogy a Kincskereső kisködmön új kiadáshoz kiterjedt szómagyarázat és játékos feladatok is kapcsolódnak, amelyek segítenek a gyerekeknek a régies nyelvezet megértésében.
Kortárs illusztrációk a gyerekek nyelvén
A megújult kötet nemcsak visszatért a gyökerekhez, hanem új életre is kelti a történetet. A szöveg és a képek együtt olyan izgalmas élményt kínálnak, amely megszólítja a mai fiatalokat, de újra felfedezteti a klasszikust a felnőttekkel is.
A történet és az illusztrációk helyi vonatkozásai pedig különösen élővé teszik a művet a kiskunfélegyházi gyerekek számára
– fogalmazott az irodalomtörténész.
A Kincskereső kisködmön most új kiadásban jelent megFotók: Vajda Piroska
A vizuális megújulásért Miklya Emese felelt, aki nem a hagyományos illusztrációs megközelítést választotta. Képei nem szolgai módon követik a szöveget, inkább kiegészítik, új értelmezési lehetőségeket nyitnak meg, teret adva a gyerekek képzeletének is. Nem egy az egyben illusztrálta a szöveget, inkább egyfajta párbeszéd alakul ki a képek és a történet között – mondta dr. Luchmann Zsuzsanna.
Helyi ihletés, személyes kötődés
A Kincskereső kisködmön új kiadásának illusztrálására a Scolar Kid Kiadó írt ki pályázatot, amit Miklya Emese nyert el, nem véletlenül. Ő maga is félegyházi kötődésű, így különösen közel áll hozzá a történet világa.
– Amikor megláttam a pályázatot, úgy éreztem, ez nekem szól. Apukámmal, Miklya Zsolt költővel közösen bejártuk a várost, a mese helyszíneit. Így alakult ki bennem egy belső térkép, ami végigvezetett az illusztrációk elkészítésekor – mesélte. Azt is elmondta, korábban pedagógusként és most illusztrátorként is fontosnak tartja az olvasás megszerettetését. Hálás azért, hogy ennek a klasszikus történetnek most 21. századi szemmel adhatott képi világot.
