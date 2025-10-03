„Az új kiadás az irodalom győzelme” – eddig nem látott formában jelent meg Móra Ferenc regénye – fotók

A megújult ifjúsági regény bemutatóját és a Kincskereső kisködmön meseillusztrációs kiállítását pénteken két időpontban tartották a Kiskun Múzeumban. Délelőtt a gyerekeket Miklya Emese, a könyv illusztrátora interaktív mesefoglalkozással várta. Délután pedig az irodalom iránt érdeklődő felnőttek hallgathatták meg Bíró Balogh Tamás irodalomtörténész, Miklya Emese és dr. Luchmann Zsuzsanna közös beszélgetését a műről és annak újraértelmezéséről.

Új kiadásban olvasható a Kincskereső kisködmön

Fotó: Vajda Piroska

Visszatért gyökereihez a Kincskereső kisködmön

Dr. Luchmann Zsuzsanna irodalomtörténész érdeklődésünkre úgy fogalmazott, hogy ez az új kiadás az irodalom győzelme. A Kincskereső kisködmön végre visszanyerte eredeti szövegét, és most már valóban készen áll arra, hogy megszólítsa a 21. századi olvasót nemcsak szövegében, hanem képi világában is. Hozzátette, a kötet szövegét Bíró Balogh Tamás irodalomtörténész állította vissza az eredeti, 1917-es változat alapján. Mint elmondta, még a szerző által ellenőrzött 1928-as második kiadás is eltéréseket mutatott az első változathoz képest, azóta pedig számtalan alkalommal jelent meg a regény, körülbelül 100 kiadást élt meg, ami ugyanennyi lehetőséget adott a szöveg módosítására.

Helyreállított eredeti szöveg

Dr. Luchmann Zsuzsanna hozzátette, az eredeti szöveget nagyon sok helyen megváltoztatták, sőt egész bekezdésnyi kihagyások is voltak az eddigi kiadásokban. Nagyon sokféle oka lehet a szövegrontásnak: lehet a szerkesztők, a nyomdai szedők figyelmetlensége, tájékozatlansága, lehet jó szándékú beavatkozás is: az általuk nem ismert vagy érthetetlennek vélt szavakat kifejezéseket közérthetőbbekre cserélték.

De lehet delfinológiai oka is, ami azt jelenti, hogy cenzor nyúlt hozzá a szöveghez politikai, ideológiai, pedagógiai vagy erkölcsi okokból.

Mint ahogy az megtörtént Móra Ferenc Hannibál feltámasztása című szatirikus kisregényével is, amit az író dédunokája, Vészits Andrea 2004-ben újra kiadatott az eredeti, megtalált kézirat szerint.

Az irodalomtörténésztől azt is megtudtuk, hogy a Kincskereső kisködmön új kiadáshoz kiterjedt szómagyarázat és játékos feladatok is kapcsolódnak, amelyek segítenek a gyerekeknek a régies nyelvezet megértésében.