október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Könyvbemutatót

1 órája

„Az új kiadás az irodalom győzelme” – eddig nem látott formában jelent meg Móra Ferenc regénye – fotók

Címkék#Miklya Emese#Kincskereső kisködmön#Móra Ferenc

Móra Ferenc egyik legismertebb ifjúsági regénye, a Kincskereső kisködmön most új kiadásban jelent meg, friss illusztrációkkal, eredeti, hiteles szöveggel, és a 21. századi olvasókhoz szóló megközelítéssel. A megújult Kincskereső kisködmön bemutatóját pénteken tartották a szerző szülővárosában, Kiskunfélegyházán, a Kiskun Múzeumban.

Vajda Piroska

A megújult ifjúsági regény bemutatóját és a Kincskereső kisködmön meseillusztrációs kiállítását pénteken két időpontban tartották a Kiskun Múzeumban. Délelőtt a gyerekeket Miklya Emese, a könyv illusztrátora interaktív mesefoglalkozással várta. Délután pedig az irodalom iránt érdeklődő felnőttek hallgathatták meg Bíró Balogh Tamás irodalomtörténész, Miklya Emese és dr. Luchmann Zsuzsanna közös beszélgetését a műről és annak újraértelmezéséről.

Új kiadásban a Kincskereső kisködmön
Új kiadásban olvasható a Kincskereső kisködmön
Fotó: Vajda Piroska

Visszatért gyökereihez a Kincskereső kisködmön

Dr. Luchmann Zsuzsanna irodalomtörténész érdeklődésünkre úgy fogalmazott, hogy ez az új kiadás az irodalom győzelme. A Kincskereső kisködmön végre visszanyerte eredeti szövegét, és most már valóban készen áll arra, hogy megszólítsa a 21. századi olvasót nemcsak szövegében, hanem képi világában is. Hozzátette, a kötet szövegét Bíró Balogh Tamás irodalomtörténész állította vissza az eredeti, 1917-es változat alapján. Mint elmondta, még a szerző által ellenőrzött 1928-as második kiadás is eltéréseket mutatott az első változathoz képest, azóta pedig számtalan alkalommal jelent meg a regény, körülbelül 100 kiadást élt meg, ami ugyanennyi lehetőséget adott a szöveg módosítására.

Helyreállított eredeti szöveg

Dr. Luchmann Zsuzsanna hozzátette, az eredeti szöveget nagyon sok helyen megváltoztatták, sőt egész bekezdésnyi kihagyások is voltak az eddigi kiadásokban. Nagyon sokféle oka lehet a szövegrontásnak: lehet a szerkesztők, a nyomdai szedők figyelmetlensége, tájékozatlansága, lehet jó szándékú beavatkozás is: az általuk nem ismert vagy érthetetlennek vélt szavakat kifejezéseket közérthetőbbekre cserélték. 

De lehet delfinológiai oka is, ami azt jelenti, hogy cenzor nyúlt hozzá a szöveghez politikai, ideológiai, pedagógiai vagy erkölcsi okokból. 

Mint ahogy az megtörtént Móra Ferenc Hannibál feltámasztása című szatirikus kisregényével is, amit az író dédunokája, Vészits Andrea 2004-ben újra kiadatott az eredeti, megtalált kézirat szerint. 

Az irodalomtörténésztől azt is megtudtuk, hogy a Kincskereső kisködmön új kiadáshoz kiterjedt szómagyarázat és játékos feladatok is kapcsolódnak, amelyek segítenek a gyerekeknek a régies nyelvezet megértésében.

Kortárs illusztrációk a gyerekek nyelvén

A megújult kötet nemcsak visszatért a gyökerekhez, hanem új életre is kelti a történetet. A szöveg és a képek együtt olyan izgalmas élményt kínálnak, amely megszólítja a mai fiatalokat, de újra felfedezteti a klasszikust a felnőttekkel is. 

A történet és az illusztrációk helyi vonatkozásai pedig különösen élővé teszik a művet a kiskunfélegyházi gyerekek számára 

– fogalmazott az irodalomtörténész.

A Kincskereső kisködmön most új kiadásban jelent meg

Fotók: Vajda Piroska

A vizuális megújulásért Miklya Emese felelt, aki nem a hagyományos illusztrációs megközelítést választotta. Képei nem szolgai módon követik a szöveget, inkább kiegészítik, új értelmezési lehetőségeket nyitnak meg, teret adva a gyerekek képzeletének is. Nem egy az egyben illusztrálta a szöveget, inkább egyfajta párbeszéd alakul ki a képek és a történet között – mondta dr. Luchmann Zsuzsanna. 

Helyi ihletés, személyes kötődés

A Kincskereső kisködmön új kiadásának illusztrálására a Scolar Kid Kiadó írt ki pályázatot, amit Miklya Emese nyert el, nem véletlenül. Ő maga is félegyházi kötődésű, így különösen közel áll hozzá a történet világa.

– Amikor megláttam a pályázatot, úgy éreztem, ez nekem szól. Apukámmal, Miklya Zsolt költővel közösen bejártuk a várost, a mese helyszíneit. Így alakult ki bennem egy belső térkép, ami végigvezetett az illusztrációk elkészítésekor – mesélte. Azt is elmondta, korábban pedagógusként és most illusztrátorként is fontosnak tartja az olvasás megszerettetését. Hálás azért, hogy ennek a klasszikus történetnek most 21. századi szemmel adhatott képi világot

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu