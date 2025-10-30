október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

36 perce

Ennyi volt a fapados légitársaságoknak, Európa-szerte változhatnak a repülési szabályok

Címkék#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#kézipoggyászdíj#Európa#közlemény

Bírság kavarta fel a fapados légitársaságok életét. A Ryanair példátlan mértékű büntetést kapott a kézipoggyász díjakért.

Bátori Attila

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán megjelent hivatalos közlemény szerint újabb fordulóhoz érkezett az a vita, amely minden repülőutazót érinthet: jogszerű-e, ha a fapados légitársaságok pluszdíjat számolnak fel a kézipoggyászért vagy az egymás melletti ülőhelyért? 

Kézipoggyász az utasoknál.
Kézipoggyász: egy hatalmas bírság miatt ingyenes lehet. Forrás: MW-archív

Kézpoggyászdíj: régóta vitatéma

A kézipoggyászdíj kérdése 2024 novemberében került reflektorfénybe, amikor a spanyol fogyasztóvédelmi minisztérium példátlan, 107 millió eurós bírságot szabott ki a Ryanairre.

Miért kapott bírságot a Ryanair?

A Ryanair bírságot kapott, mert a spanyol fogyasztóvédelmi minisztérium szerint a társaság jogtalanul kért pénzt 

  • a nagyobb kézipoggyász felviteléért, 
  • a kísérő nélkül utazó kiskorúak melletti ülőhelyért, 
  • a helyszíni beszállókártya-nyomtatásért. 

A Ryanair nem fizet

A Ryanair nem fizet, nem fogadta el a döntést, és az ügy az Európai Bizottság elé került. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán megjelent hivatalos közleményben arról írnak, a testület szerint a spanyol bírság sértheti a légitársaságok árképzési szabadságát, ami uniós szinten is precedenst teremthet. A vita így akár az Európai Unió Bíróságáig is eljuthat. 

Jöhet az ingyen kézipoggyász?

Ingyen kézipoggyász járna legalább 7 kilogrammig, és egy kisebb táskát is felvihetnének az utasok a fedélzetre az Európai Parlament legújabb javaslata szerint. Ez a kezdeményezés viszont ütközik a Bizottság álláspontjával, így újabb intézményi konfliktus is kialakulhat – olvasható Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán.

Kézipoggyász: hatalmas a tét a fapados légitársaságok számára

A kézipoggyász miatt kiszabott bírságtétje nem csekély: az ügy messze túlmutat a Ryanairen, és alapjaiban alakíthatja át kézipoggyászdíjakat és a fapados légitársaságok árképzési gyakorlatát Európa-szerte. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu