36 perce
Ennyi volt a fapados légitársaságoknak, Európa-szerte változhatnak a repülési szabályok
Bírság kavarta fel a fapados légitársaságok életét. A Ryanair példátlan mértékű büntetést kapott a kézipoggyász díjakért.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán megjelent hivatalos közlemény szerint újabb fordulóhoz érkezett az a vita, amely minden repülőutazót érinthet: jogszerű-e, ha a fapados légitársaságok pluszdíjat számolnak fel a kézipoggyászért vagy az egymás melletti ülőhelyért?
Kézpoggyászdíj: régóta vitatéma
A kézipoggyászdíj kérdése 2024 novemberében került reflektorfénybe, amikor a spanyol fogyasztóvédelmi minisztérium példátlan, 107 millió eurós bírságot szabott ki a Ryanairre.
Miért kapott bírságot a Ryanair?
A Ryanair bírságot kapott, mert a spanyol fogyasztóvédelmi minisztérium szerint a társaság jogtalanul kért pénzt
- a nagyobb kézipoggyász felviteléért,
- a kísérő nélkül utazó kiskorúak melletti ülőhelyért,
- a helyszíni beszállókártya-nyomtatásért.
A Ryanair nem fizet
A Ryanair nem fizet, nem fogadta el a döntést, és az ügy az Európai Bizottság elé került. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán megjelent hivatalos közleményben arról írnak, a testület szerint a spanyol bírság sértheti a légitársaságok árképzési szabadságát, ami uniós szinten is precedenst teremthet. A vita így akár az Európai Unió Bíróságáig is eljuthat.
Jöhet az ingyen kézipoggyász?
Ingyen kézipoggyász járna legalább 7 kilogrammig, és egy kisebb táskát is felvihetnének az utasok a fedélzetre az Európai Parlament legújabb javaslata szerint. Ez a kezdeményezés viszont ütközik a Bizottság álláspontjával, így újabb intézményi konfliktus is kialakulhat – olvasható Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán.
Kézipoggyász: hatalmas a tét a fapados légitársaságok számára
A kézipoggyász miatt kiszabott bírságtétje nem csekély: az ügy messze túlmutat a Ryanairen, és alapjaiban alakíthatja át kézipoggyászdíjakat és a fapados légitársaságok árképzési gyakorlatát Európa-szerte.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!