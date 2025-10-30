Ennyi volt a fapados légitársaságoknak, Európa-szerte változhatnak a repülési szabályok

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán megjelent hivatalos közlemény szerint újabb fordulóhoz érkezett az a vita, amely minden repülőutazót érinthet: jogszerű-e, ha a fapados légitársaságok pluszdíjat számolnak fel a kézipoggyászért vagy az egymás melletti ülőhelyért?

Kézipoggyász: egy hatalmas bírság miatt ingyenes lehet. Forrás: MW-archív

Kézpoggyászdíj: régóta vitatéma

A kézipoggyászdíj kérdése 2024 novemberében került reflektorfénybe, amikor a spanyol fogyasztóvédelmi minisztérium példátlan, 107 millió eurós bírságot szabott ki a Ryanairre.

Miért kapott bírságot a Ryanair?

A Ryanair bírságot kapott, mert a spanyol fogyasztóvédelmi minisztérium szerint a társaság jogtalanul kért pénzt

a nagyobb kézipoggyász felviteléért,

a kísérő nélkül utazó kiskorúak melletti ülőhelyért,

a helyszíni beszállókártya-nyomtatásért.

A Ryanair nem fizet

A Ryanair nem fizet, nem fogadta el a döntést, és az ügy az Európai Bizottság elé került. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán megjelent hivatalos közleményben arról írnak, a testület szerint a spanyol bírság sértheti a légitársaságok árképzési szabadságát, ami uniós szinten is precedenst teremthet. A vita így akár az Európai Unió Bíróságáig is eljuthat.

Jöhet az ingyen kézipoggyász?

Ingyen kézipoggyász járna legalább 7 kilogrammig, és egy kisebb táskát is felvihetnének az utasok a fedélzetre az Európai Parlament legújabb javaslata szerint. Ez a kezdeményezés viszont ütközik a Bizottság álláspontjával, így újabb intézményi konfliktus is kialakulhat – olvasható Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán.

Kézipoggyász: hatalmas a tét a fapados légitársaságok számára

A kézipoggyász miatt kiszabott bírságtétje nem csekély: az ügy messze túlmutat a Ryanairen, és alapjaiban alakíthatja át kézipoggyászdíjakat és a fapados légitársaságok árképzési gyakorlatát Európa-szerte.