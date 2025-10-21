Elindult a keresztféléves felvételi, a Neumann János Egyetem is várja leendő hallgatóit

Az Oktatási Hivatal információi alapján, elkezdődött a keresztféléves felvételi eljárás, a 2026 februárjában induló felsőoktatási képzésekre 2025. november 15-ig lehet jelentkezni. A Neumann János Egyetem több keresztféléves képzést is meghirdetett.

Elindult a keresztféléves képzés felvételi

Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

Tudnivalók a keresztféléves képzésekről

A meghirdetett keresztféléves képzések legtöbb eseteben mesterképzések, melyekre állami ösztöndíjas és önköltséges formában lehet jelentkezni, azoknak akik 2026. január elején megszerzik a választott képzéshez szükséges felsőfokú végzettséget. Alap- és osztatlan képzést, valamint felsőoktatási szakképzést az egyetemek, főiskolák kisebb számban és kizárólag önköltséges finanszírozási formában hirdetnek meg, amelyek esetében a jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány. A ponthatárokat várhatóan 2026. január 27-én hirdetik ki.

Hol lehet jelentkezni?

A keresztféléves képzésekre csak a felvi.hu oldalán az E-felvételi-rendszerben lehet jelentkezni.

A belépéshez két azonosítási lehetőség áll rendelkezésre:

DÁP mobilalkalmazás

Ügyfélkapu+ regisztráció

A végleges jelentkezéseket legkésőbb 2025. november 15-én 24:00 óráig szükséges lezárni (hitelesíteni). A felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos hivatalos információk: a meghirdetett képzések, a határidők, az eljárási díj, illetve a pontszámítás részletes szabályai és módszerei a felvi.hu-n olvashatók.

Keresztféléves képzések Bács-Kiskun megyében

Bács-Kiskun megyében csak a Neumann János Egyetemen indulnak keresztféléves képzések, ezek pedig a következők:

Mesterképzés

Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar - gépészmérnök szak: nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndíjas és önköltséges finnszírozással

Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Master of Business Administration (MBA) szak: levelező munkarendben indul, önköltséges finanszírozással

Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar - kertészmérnöki szak és vidékfejlesztési agrármérnöki szak: levelező munkarendben állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozással

Alapképzés

Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar - kertészmérnöki szak: nappali munkarendben, önköltséges finanszírozással

Felsőoktatási szakképzés

Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar - mezőgazdasági szak: nappali és levelező munkarendben, önköltséges finanszírozással