Felsőoktatás

Elindult a keresztféléves felvételi, a Neumann János Egyetem is várja leendő hallgatóit

Címkék#Keresztféléves felvételi#keresztféléves képzés#egyetem

Már lehet jelentkezni mesterképzésekre, alapképzésre és felsőoktatási szakképzésre is. A keresztféléves képzésekről minden fontos információt összegyűjtöttünk, például azt is, hogy a Neumann János Egyetem milyen szakokat hirdetett meg.

Brockmeyer Sophie Isabella

Az Oktatási Hivatal információi alapján, elkezdődött a keresztféléves felvételi eljárás, a 2026 februárjában induló felsőoktatási képzésekre 2025. november 15-ig lehet jelentkezni. A Neumann János Egyetem több keresztféléves képzést is meghirdetett.

A Neuman János Egyetem is népszerű a keresztféléves képzésesk terén
Elindult a keresztféléves képzés felvételi
Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

Tudnivalók a keresztféléves képzésekről

A meghirdetett keresztféléves képzések legtöbb eseteben mesterképzések, melyekre állami ösztöndíjas és önköltséges formában lehet jelentkezni, azoknak akik 2026. január elején megszerzik a választott képzéshez szükséges felsőfokú végzettséget. Alap- és osztatlan képzést, valamint felsőoktatási szakképzést az egyetemek, főiskolák kisebb számban és kizárólag önköltséges finanszírozási formában hirdetnek meg, amelyek esetében a jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány. A ponthatárokat várhatóan 2026. január 27-én hirdetik ki

Hol lehet jelentkezni?

A keresztféléves képzésekre csak a felvi.hu oldalán az E-felvételi-rendszerben lehet jelentkezni. 

A belépéshez két azonosítási lehetőség áll rendelkezésre:

  • DÁP mobilalkalmazás
  • Ügyfélkapu+ regisztráció

A végleges jelentkezéseket legkésőbb 2025. november 15-én 24:00 óráig szükséges lezárni (hitelesíteni). A felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos hivatalos információk: a meghirdetett képzések, a határidők, az eljárási díj, illetve a pontszámítás részletes szabályai és módszerei a felvi.hu-n olvashatók.

Keresztféléves képzések Bács-Kiskun megyében

Bács-Kiskun megyében csak a Neumann János Egyetemen indulnak keresztféléves képzések, ezek pedig a következők:

Mesterképzés

  • Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar - gépészmérnök szak: nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndíjas és önköltséges finnszírozással
  • Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Master of Business Administration (MBA) szak: levelező munkarendben indul, önköltséges finanszírozással
  • Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar - kertészmérnöki szak és vidékfejlesztési agrármérnöki szak: levelező munkarendben állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozással

Alapképzés

  • Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar - kertészmérnöki szak: nappali munkarendben, önköltséges finanszírozással

Felsőoktatási szakképzés

  • Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar - mezőgazdasági szak: nappali és levelező munkarendben, önköltséges finanszírozással

