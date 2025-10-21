1 órája
Elindult a keresztféléves felvételi, a Neumann János Egyetem is várja leendő hallgatóit
Már lehet jelentkezni mesterképzésekre, alapképzésre és felsőoktatási szakképzésre is. A keresztféléves képzésekről minden fontos információt összegyűjtöttünk, például azt is, hogy a Neumann János Egyetem milyen szakokat hirdetett meg.
Az Oktatási Hivatal információi alapján, elkezdődött a keresztféléves felvételi eljárás, a 2026 februárjában induló felsőoktatási képzésekre 2025. november 15-ig lehet jelentkezni. A Neumann János Egyetem több keresztféléves képzést is meghirdetett.
Tudnivalók a keresztféléves képzésekről
A meghirdetett keresztféléves képzések legtöbb eseteben mesterképzések, melyekre állami ösztöndíjas és önköltséges formában lehet jelentkezni, azoknak akik 2026. január elején megszerzik a választott képzéshez szükséges felsőfokú végzettséget. Alap- és osztatlan képzést, valamint felsőoktatási szakképzést az egyetemek, főiskolák kisebb számban és kizárólag önköltséges finanszírozási formában hirdetnek meg, amelyek esetében a jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány. A ponthatárokat várhatóan 2026. január 27-én hirdetik ki.
Hol lehet jelentkezni?
A keresztféléves képzésekre csak a felvi.hu oldalán az E-felvételi-rendszerben lehet jelentkezni.
A belépéshez két azonosítási lehetőség áll rendelkezésre:
- DÁP mobilalkalmazás
- Ügyfélkapu+ regisztráció
A végleges jelentkezéseket legkésőbb 2025. november 15-én 24:00 óráig szükséges lezárni (hitelesíteni). A felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos hivatalos információk: a meghirdetett képzések, a határidők, az eljárási díj, illetve a pontszámítás részletes szabályai és módszerei a felvi.hu-n olvashatók.
Keresztféléves képzések Bács-Kiskun megyében
Bács-Kiskun megyében csak a Neumann János Egyetemen indulnak keresztféléves képzések, ezek pedig a következők:
Mesterképzés
- Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar - gépészmérnök szak: nappali és levelező munkarendben, állami ösztöndíjas és önköltséges finnszírozással
- Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar - Master of Business Administration (MBA) szak: levelező munkarendben indul, önköltséges finanszírozással
- Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar - kertészmérnöki szak és vidékfejlesztési agrármérnöki szak: levelező munkarendben állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozással
Alapképzés
- Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar - kertészmérnöki szak: nappali munkarendben, önköltséges finanszírozással
Felsőoktatási szakképzés
- Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar - mezőgazdasági szak: nappali és levelező munkarendben, önköltséges finanszírozással
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Veszélyt hozhat az ősz az utakon, ha ezekre odafigyel, biztonságban érhet haza
Kiderült, hogyan talál vevőre a legtöbb ingatlan – nem az működik, amire sokan tippelnének