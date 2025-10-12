Helyreállítják a népszerű bajai kerékpárutat, hetekig tartó lezárásokra kell készülni

A Baja és Vaskút közötti kerékpárút aszfaltburkolatának egy része mára az út melletti fák gyökérzete miatt több helyen megrepedt, egyenetlenné vált. A vaskúti önkormányzat a Magyar Falu Program keretén belül pályázott és nyert is az általa fenntartott szakasz felújítására.

Helyreállítják a bajai kerékpárutat

Fotó: Rab Rita

Ezzel egyidőben a Baja külterületén –az 5506. számú út lámpás átvezetés közvetlen közelében, valamint a Honvédelmi Sportközpont környezetében lévő rész is megújul.

A munkálatok során a kerékpárút szükséges helyreállítási és felújítási munkái valósulnak meg, majd az érintett szakaszokon új aszfaltburkolatot kap az útfelület, így a közlekedés biztonságosabbá és kényelmesebbé válik.

A munkaterület átadása megtörtént, így hamarosan megkezdődhet a kivitelezés. A munkálatok idején várhatóan szükség lesz a kerékpárút szakaszos vagy teljes lezárására, valamint a kerékpáros forgalom ideiglenes terelésére az 5506-os útra a városháza tájékoztatása szerint.

A munkálatok 3-4 hetet vesznek majd igénybe. Kérik mindenki türelmét, fokozott óvatosságát és megértését.