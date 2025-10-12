október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás

51 perce

Helyreállítják a népszerű bajai kerékpárutat, hetekig tartó lezárásokra kell készülni

Címkék#beruházás#kerékpárút#Magyar Falu Program

A kedvelt kerékpárút Baja és Vaskút között 2014-ben készült el, majdnem 8 kilométer hosszúságban. Az akkor 318 millió forintba kerülő beruházásból 243 millió forint volt az uniós forrás, amihez 43 millió forintos állami támogatás társult. A költségek tizedét a két település közösen fizette.

Rab Rita

A Baja és Vaskút közötti kerékpárút aszfaltburkolatának egy része mára az út melletti fák gyökérzete miatt több helyen megrepedt, egyenetlenné vált. A vaskúti önkormányzat a Magyar Falu Program keretén belül pályázott és nyert is az általa fenntartott szakasz felújítására. 

Helyreállítják a kerékpárutat
Helyreállítják a bajai kerékpárutat
Fotó: Rab Rita

Ezzel egyidőben a Baja külterületén –az 5506. számú út lámpás átvezetés közvetlen közelében, valamint a Honvédelmi Sportközpont környezetében lévő rész is megújul.

A munkálatok során a kerékpárút szükséges helyreállítási és felújítási munkái valósulnak meg, majd az érintett szakaszokon új aszfaltburkolatot kap az útfelület, így a közlekedés biztonságosabbá és kényelmesebbé válik.

A munkaterület átadása megtörtént, így hamarosan megkezdődhet a kivitelezés. A munkálatok idején várhatóan szükség lesz a kerékpárút szakaszos vagy teljes lezárására, valamint a kerékpáros forgalom ideiglenes terelésére az 5506-os útra a városháza tájékoztatása szerint

A munkálatok 3-4 hetet vesznek majd igénybe. Kérik mindenki türelmét, fokozott óvatosságát és megértését.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu