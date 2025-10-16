1 órája
A Kenyér Világnapján idén a fogyasztói bizalom is terítékre került
A jó kenyér titka nemcsak a lisztben és a kovászban rejlik, hanem a bizalomban is. A Kenyér Világnapja alkalmából a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a mindennapi pékáru mögött mennyi munka és gondoskodás áll.
A kenyér évszázadok óta az élet és a megélhetés szimbóluma. A Kenyér Világnapja nemcsak az egyik legősibb élelmiszerünket ünnepli, hanem mindazokat is, akik a búzától a bolti polcokig dolgoznak érte. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) célja, hogy a vásárlók bizalommal vehessék le a friss kenyeret a polcról – tudva, hogy az valóban azt tartalmazza, amit a csomagolás ígér.
A Kenyér Világnapja a bizalomról szól
A jó kenyérhez nem elég a megfelelő alapanyag: fontos, hogy a fogyasztó is megbízzon abban, amit vásárol. Az NKFH ezért dolgozik nap mint nap azon, hogy a „kovászos”, „teljes kiőrlésű” vagy „magvas” feliratok valódi értéket jelentsenek – ne csupán hangzatos szavakat.
Bírság a „teljes kiőrlésű” megnevezés miatt
Nemrég a Gazdasági Versenyhivatal is vizsgálatot indított a pékáruk jelölésével kapcsolatban. Megállapította, hogy a Lidl Magyarország négy termék esetében hibásan használta a „teljes kiőrlésű” megnevezést (teljes kiőrlésű nosztalgia kifli, PurPur teljes kiőrlésű stangli, teljes kiőrlésű pogácsa magvakkal, valamint teljes kiőrlésű kakaós csiga).
A Lidl Magyarország közleményében hangsúlyozta, hogy felelős vállalatként arra törekszik, hogy vásárlóit egészséges, minőségi termékekkel segítse.
Ünnep a földtől az asztalig
A Kenyér Világnapja alkalmat ad arra, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, akik a kenyér útján dolgoznak: a gazdáknak, a molnároknak, a pékeknek és az ellenőröknek is. Az ő munkájuk teszi lehetővé, hogy minden nap friss, biztonságos és finom kenyér kerülhessen a családok asztalára.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
A friss kenyérnek nincsen párja! Mutasd meg, tudsz-e annyit erről a finomságról, mint a pékek!
Három napja senki nem hallott a 14 éves kecskeméti fiúról, égen-földön keresik – fotó