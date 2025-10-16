október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NKFH

1 órája

A Kenyér Világnapján idén a fogyasztói bizalom is terítékre került

Címkék#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#Kenyér Világnapja#pékáru

A jó kenyér titka nemcsak a lisztben és a kovászban rejlik, hanem a bizalomban is. A Kenyér Világnapja alkalmából a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a mindennapi pékáru mögött mennyi munka és gondoskodás áll.

Orosz Fanni Flóra

A kenyér évszázadok óta az élet és a megélhetés szimbóluma. A Kenyér Világnapja nemcsak az egyik legősibb élelmiszerünket ünnepli, hanem mindazokat is, akik a búzától a bolti polcokig dolgoznak érte. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) célja, hogy a vásárlók bizalommal vehessék le a friss kenyeret a polcról – tudva, hogy az valóban azt tartalmazza, amit a csomagolás ígér.

Kenyér Világnapja
Kenyér Világnapja: az egyik legősibb élelmiszerünket ünnepeljük
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A Kenyér Világnapja a bizalomról szól

A jó kenyérhez nem elég a megfelelő alapanyag: fontos, hogy a fogyasztó is megbízzon abban, amit vásárol. Az NKFH ezért dolgozik nap mint nap azon, hogy a „kovászos”, „teljes kiőrlésű” vagy „magvas” feliratok valódi értéket jelentsenek – ne csupán hangzatos szavakat.

Bírság a „teljes kiőrlésű” megnevezés miatt

Nemrég a Gazdasági Versenyhivatal is vizsgálatot indított a pékáruk jelölésével kapcsolatban. Megállapította, hogy a Lidl Magyarország négy termék esetében hibásan használta a „teljes kiőrlésű” megnevezést (teljes kiőrlésű nosztalgia kifli, PurPur teljes kiőrlésű stangli, teljes kiőrlésű pogácsa magvakkal, valamint teljes kiőrlésű kakaós csiga). 

A Lidl Magyarország közleményében hangsúlyozta, hogy felelős vállalatként arra törekszik, hogy vásárlóit egészséges, minőségi termékekkel segítse.

Ünnep a földtől az asztalig

A Kenyér Világnapja alkalmat ad arra, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, akik a kenyér útján dolgoznak: a gazdáknak, a molnároknak, a pékeknek és az ellenőröknek is. Az ő munkájuk teszi lehetővé, hogy minden nap friss, biztonságos és finom kenyér kerülhessen a családok asztalára.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu