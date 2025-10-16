A Kenyér Világnapján idén a fogyasztói bizalom is terítékre került

A kenyér évszázadok óta az élet és a megélhetés szimbóluma. A Kenyér Világnapja nemcsak az egyik legősibb élelmiszerünket ünnepli, hanem mindazokat is, akik a búzától a bolti polcokig dolgoznak érte. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) célja, hogy a vásárlók bizalommal vehessék le a friss kenyeret a polcról – tudva, hogy az valóban azt tartalmazza, amit a csomagolás ígér.

Kenyér Világnapja: az egyik legősibb élelmiszerünket ünnepeljük

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A Kenyér Világnapja a bizalomról szól

A jó kenyérhez nem elég a megfelelő alapanyag: fontos, hogy a fogyasztó is megbízzon abban, amit vásárol. Az NKFH ezért dolgozik nap mint nap azon, hogy a „kovászos”, „teljes kiőrlésű” vagy „magvas” feliratok valódi értéket jelentsenek – ne csupán hangzatos szavakat.

Bírság a „teljes kiőrlésű” megnevezés miatt

Nemrég a Gazdasági Versenyhivatal is vizsgálatot indított a pékáruk jelölésével kapcsolatban. Megállapította, hogy a Lidl Magyarország négy termék esetében hibásan használta a „teljes kiőrlésű” megnevezést (teljes kiőrlésű nosztalgia kifli, PurPur teljes kiőrlésű stangli, teljes kiőrlésű pogácsa magvakkal, valamint teljes kiőrlésű kakaós csiga).

A Lidl Magyarország közleményében hangsúlyozta, hogy felelős vállalatként arra törekszik, hogy vásárlóit egészséges, minőségi termékekkel segítse.

Ünnep a földtől az asztalig

A Kenyér Világnapja alkalmat ad arra, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, akik a kenyér útján dolgoznak: a gazdáknak, a molnároknak, a pékeknek és az ellenőröknek is. Az ő munkájuk teszi lehetővé, hogy minden nap friss, biztonságos és finom kenyér kerülhessen a családok asztalára.