Növényvédő szert találtak egy termékben, elfogták a légtérsértő idegen gépet

Szerdán sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy termékvisszahívást rendelt el a Müller, megírtuk, hogy légi elfogást és földre kényszerítést hajtottak végre a kecskeméti vadászgépek, illetve arról is írtunk, hogy kitört a pánik az aranyszínű sárgaság villámgyors terjedése miatt.

A kecskeméti vadászgépek elfogták és földre kényszerítették az idegen gépet az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat keretében

Fotó: MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár Facebook-oldala

Nagyon komplex feladattal folytatódott a kecskeméti repülőtér katonái és vadászpilótái számára az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat. A JAS–39 Gripen és L–39 NG pilótái légi elfogást és földre kényszerítést hajtottak végre.

Nyílt utcán fenyegette gyilkossággal áldozatát a kecskeméti rabló

Egy a belvárosában történt bűntény kapcsán hozott ítéletet szerdán a Kecskeméti Járásbíróság. A rabló tárgyalásán videón mutatták be a történteket.

Kitört a pánik az aranyszínű sárgaság villámgyors terjedése miatt

Kitört a pánik a szőlőtermesztőknél, a járvány lassan ellepi az egész országot. Az aranyszínű sárgaság letarolja a leghíresebb hazai termesztők szőlőit is, a védekezés pedig igencsak nehézkes a betegség ellen.

Azonnal vigye vissza, ha ilyen terméket vásárolt! Növényvédő szert találtak benne!

Növényvédő szert találtak egy holland áruban, amelyek a magyarországi boltok polcain is megtalálhatóak. Azonnal termékvisszahívást rendeltek el!

Pár lépésre volt a legális lehetőség, mégis a régi dögkútnál hajította ki a sertést

Feladta magát a rendőrségen az elhullott sertést illegális helyre kihelyező férfi. A kutyamenhely melletti három konténer szolgál az állati tetemek elhelyezésére.

Sorsára hagyta kutyáját, miután a zsúfolásig telt állatotthonban nem tudták átvenni

Erre nincsenek szavak! A Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület menhelyének közelében sorsára hagyta kutyáját egy férfi, miután nem tudták azonnal átvenni a leadni szándékozott állatot.

Végrehajtónak adta ki magát a zsaroló férfi

Vádat emeltek egy fegyházbüntetését töltő férfival szemben, aki a telefonban végrehajtónak adta ki magát és megfenyegetett egy lajosmizsei nőt. A zsaroló férfit az édesanyja is segítette.