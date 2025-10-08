október 8., szerda

Összefoglaló

27 perce

Növényvédő szert találtak egy termékben, elfogták a légtérsértő idegen gépet

Összeszedtük Bács-Kiskun szerdai kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy a kecskeméti vadászgépek elfogták és földre kényszerítettek egy idegen gépet, megírtuk, hogy a nyílt utcán fenyegette gyilkossággal áldozatát a kecskeméti rabló, illetve arról is írtunk, hogy növényvédő szert találtak egy termékben.

Várkonyi Rozália

Szerdán sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy termékvisszahívást rendelt el a Müller, megírtuk, hogy légi elfogást és földre kényszerítést hajtottak végre a kecskeméti vadászgépek, illetve arról is írtunk, hogy kitört a pánik az aranyszínű sárgaság villámgyors terjedése miatt.

légi elfogást és földre kényszerítést hajtottak végre a kecskeméti vadászgépek
A kecskeméti vadászgépek elfogták és földre kényszerítették az idegen gépet az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat keretében
Fotó: MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár Facebook-oldala

Elfogták és földre kényszerítették az idegen gépet a kecskeméti vadászgépek

Nagyon komplex feladattal folytatódott a kecskeméti repülőtér katonái és vadászpilótái számára az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat. A JAS–39 Gripen és L–39 NG pilótái légi elfogást és földre kényszerítést hajtottak végre.

Nyílt utcán fenyegette gyilkossággal áldozatát a kecskeméti rabló

Egy a belvárosában történt bűntény kapcsán hozott ítéletet szerdán a Kecskeméti Járásbíróság. A rabló tárgyalásán videón mutatták be a történteket.

Kitört a pánik az aranyszínű sárgaság villámgyors terjedése miatt

Kitört a pánik a szőlőtermesztőknél, a járvány lassan ellepi az egész országot. Az aranyszínű sárgaság letarolja a leghíresebb hazai termesztők szőlőit is, a védekezés pedig igencsak nehézkes a betegség ellen.

Azonnal vigye vissza, ha ilyen terméket vásárolt! Növényvédő szert találtak benne!

Növényvédő szert találtak egy holland áruban, amelyek a magyarországi boltok polcain is megtalálhatóak. Azonnal termékvisszahívást rendeltek el!

Pár lépésre volt a legális lehetőség, mégis a régi dögkútnál hajította ki a sertést

Feladta magát a rendőrségen az elhullott sertést illegális helyre kihelyező férfi. A kutyamenhely melletti három konténer szolgál az állati tetemek elhelyezésére.

Sorsára hagyta kutyáját, miután a zsúfolásig telt állatotthonban nem tudták átvenni

Erre nincsenek szavak! A Laki Mancs Állatvédelmi Egyesület menhelyének közelében sorsára hagyta kutyáját egy férfi, miután nem tudták azonnal átvenni a leadni szándékozott állatot.

Végrehajtónak adta ki magát a zsaroló férfi

Vádat emeltek egy fegyházbüntetését töltő férfival szemben, aki a telefonban végrehajtónak adta ki magát és megfenyegetett egy lajosmizsei nőt. A zsaroló férfit az édesanyja is segítette.

Elhunyt Mezey György, a magyar futball legendás mestere

Távozott a magyar labdarúgás egyik legmeghatározóbb alakja. Elhunyt Mezey György.

A bajai asszony állítása szerint a szentkép ölte meg a férjét

Mint egy filmben! A bajai asszony azzal védekezett, hogy a szentkép ölte meg a férjét, ám a rendőrök hamar átláttak a sztorin.

Szintet lépett Kecskemét, hiánypótló eszközt is bevetettek a város további fejlődéséért

Kecskemét az ország legdinamikusabban fejlődő régiója, ahol a következő években több ezer új munkahely vár majd betöltésre. Az erős munkakörnyezet párosul az erős várossal, amelynek értékteremtő közössége van. Ezeket az értékeket, munka- és lakhatási lehetőségeket, illetve szolgáltatásokat mutatja be a már itt lakóknak és az ide érkezőknek az az új tájékoztató honlap, amelynek címe: Kecskemét – Otthon az ország szívében.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

