Sugárszennyezés ellen intézkedtek a tűzoltók az idegen gép leszállításakor
Összegyűjtöttük, mely hírekre kattintottak a legtöbbet olvasóink az előző héten. Olvashat arról, hogy az ADHU25 keretein belül fogtak repülőt a kecskeméti vadászgépek, eltörölték a múlt heti Árulók adását, illetve, hogy járnak a gyorsvonatok a Budapest–Belgrád-vasútvonalon.
Elfogták és földre kényszerítették az idegen gépet a kecskeméti vadászgépek
Nagyon komplex feladattal folytatódott a kecskeméti repülőtér katonái és vadászpilótái számára az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat. A JAS–39 Gripen és L–39 NG pilótái légi elfogást és földre kényszerítést hajtottak végre. A tűzoltóknak is fontos szerepe volt, ugyanis biztosították a leszállást, illetve védekeztek a vegyi- és sugárszennyezés ellen.
Kikerült a standokra az ősz sztárja
Árvácskáktól virítanak a standok. A kecskeméti piacon bőséges a kínálat virágokból, gyümölcsökből és zöldségekből, de a gombakedvelők sem távoznak innen üres kézzel. Bár a vargánya ritkán bukkan fel a piacon, ha sikerül kifogni, igazi főnyeremény.
Csobbanj egyet a gőzölgő alföldi gyógyvízben
Egy hely, ahol a nyugalom és az egészség kéz a kézben jár. Az Alföld szívében, Kiskőrösön várja a pihenni vágyókat a Rónaszéki Fürdő, ahol a gyógyvíz ereje és a természet közelsége valódi feltöltődést kínál.
Már járnak a gyorsvonatok a Budapest–Belgrád-vasútvonalon
A magyar és szerb fővárost összekötő vasútvonal fejlesztés 85 százalékban kínai hitelből, 15 százalékban magyar önrész mellett, szerb-magyar-kínai együttműködés részeként valósul meg. A Budapest–Belgrád-vasútvonal teljes szerbiai szakaszát a napokban nyitották meg.
Eltörölték Az Árulók pénteki adását
Érdekes fordulat várta a nézőket péntek este az RTL csatornáján. Az Árulók péntek esti adás elmaradt, hiszen elindult az RTL vadonatúj műsora, a LEGO Masters második évada, ahol egy jakabszállási apa-fia páros is bizonyíthat.
