Sugárszennyezés ellen intézkedtek a tűzoltók az idegen gép leszállításakor

Összegyűjtöttük, mely hírekre kattintottak a legtöbbet olvasóink az előző héten. Olvashat arról, hogy az ADHU25 keretein belül fogtak repülőt a kecskeméti vadászgépek, eltörölték a múlt heti Árulók adását, illetve, hogy járnak a gyorsvonatok a Budapest–Belgrád-vasútvonalon.

Akcióban a kecskeméti vadászgépek

Forrás: MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár Facebook-oldala

Elfogták és földre kényszerítették az idegen gépet a kecskeméti vadászgépek

Nagyon komplex feladattal folytatódott a kecskeméti repülőtér katonái és vadászpilótái számára az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat. A JAS–39 Gripen és L–39 NG pilótái légi elfogást és földre kényszerítést hajtottak végre. A tűzoltóknak is fontos szerepe volt, ugyanis biztosították a leszállást, illetve védekeztek a vegyi- és sugárszennyezés ellen.

Kikerült a standokra az ősz sztárja

Árvácskáktól virítanak a standok. A kecskeméti piacon bőséges a kínálat virágokból, gyümölcsökből és zöldségekből, de a gombakedvelők sem távoznak innen üres kézzel. Bár a vargánya ritkán bukkan fel a piacon, ha sikerül kifogni, igazi főnyeremény.

Csobbanj egyet a gőzölgő alföldi gyógyvízben

Egy hely, ahol a nyugalom és az egészség kéz a kézben jár. Az Alföld szívében, Kiskőrösön várja a pihenni vágyókat a Rónaszéki Fürdő, ahol a gyógyvíz ereje és a természet közelsége valódi feltöltődést kínál.

Már járnak a gyorsvonatok a Budapest–Belgrád-vasútvonalon

A magyar és szerb fővárost összekötő vasútvonal fejlesztés 85 százalékban kínai hitelből, 15 százalékban magyar önrész mellett, szerb-magyar-kínai együttműködés részeként valósul meg. A Budapest–Belgrád-vasútvonal teljes szerbiai szakaszát a napokban nyitották meg.

Eltörölték Az Árulók pénteki adását

Érdekes fordulat várta a nézőket péntek este az RTL csatornáján. Az Árulók péntek esti adás elmaradt, hiszen elindult az RTL vadonatúj műsora, a LEGO Masters második évada, ahol egy jakabszállási apa-fia páros is bizonyíthat.