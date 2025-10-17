1 órája
Biomasszával és mesterséges intelligenciával építi a jövőt a 30 éves TERMOSTAR – fotók, videó
Fontos jubileumot ünnepeltünk október 16-án. 30 évvel ezelőtt ezen a napon alapították meg a Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft-t. Ami a városi távhőszolgáltatást illeti, 60 évvel ezelőtt eleinte alig több mint 50 leninvárosi (mai Árpádváros) család ellátását biztosították, ma viszont már 40 ezernél is több ember fűtéséről és melegvíz-ellátásáról gondoskodik a TERMOSTAR. És a technológiai fejlődés töretlen.
Nagyszabású rendezvénnyel ünnepelte október 16-án alapításának 30. évfordulóját a Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. az Aranyhomok Szállodában. Az esemény kiváló alkalmat adott arra, hogy a társaság számot adjon az elmúlt három évtizedben elért fejlődésről és a jövőbeli tervekről.
A Kecskeméti TERMOSTAR ünnepségén először intézményeket köszöntöttek
Nemcsak a 30 éves jubileumot lehet ünnepelni, hanem a távhőszolgálató immáron 15 éves kezdeményezését is. A 2010 óta ugyanis minden évben meghirdették a TERMOSTAR-rajzpályázatot. Másfél évtized alatt több mint 5000 rajz és festmény született ennek köszönhetően. A csütörtök esti ünnepségen a pályázaton legtöbbször részt vett intézményeket köszöntötték:
Elismerésben részesült:
- a Kecskemét Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola,
- és Corvina Óvoda Gyöngyszem Óvodája.
Tízmillió köbméter földgázt takarít meg a város
A városi távhőszolgáltatás története kapcsán a kezdetekig 1966-ba kell visszaugrani, amikor pár leninvárosi család ellátásról kezdtek el gondoskodni. A Széchenyiváros és az Árpádváros kiépülésével ugrásszerűen megnőtt a távhőszolgáltatásban érintett lakosság és egyéb fogyasztók száma, majd a TERMOSTAR 1995-ös megalakulásával ez rohamosan fejlődött.
A hálózatot folyamatosan bővítették, a technológia folyamatosan fejlődött. Részben helyi megújuló energiaforrás hasznosításával végzik el a hőtermelést, amely az egész város energiagazdálkodásának és ellátásbiztonságának egyik alappillére.
A kecskeméti biomassza fűtőművel és a megújuló energiára alapuló hőtermeléssel a fejlődés számokban is mérhető:
- éves szinten mintegy tízmillió köbméter földgáz kerül kiváltásra megújuló energiaforrással (ez a teljes fogyasztás 70 százaléka),
- és a hőtermelésből adódó szén-dioxid kibocsájtás évente több mint 20 ezer tonnával csökkent!
A mesterséges intelligenciát is alkalmazzák
A távhőszolgáltató közlése szerint a technológiai innováció a TERMOSTAR mindennapi életét is befolyásolja.
„A mesterséges intelligencia fokozatos integrálása új lehetőségeket teremt a szakemberek és a fogyasztók számára, legyen szó hőtermelésről, karbantartásról, vagy akár lakossági ügyintézésről. Az AI-alapú rendszerek hozzájárulnak a hatékonyabb üzemeltetéshez, gyorsabb ügyfélkiszolgáláshoz és a hibák megelőzéséhez is” – írta a Kecskeméti TERMOSTAR.
Ötéves stratégia felel a további fejlődésért
A fejlesztési stratégiát ötéves tervben rögzítette a vállalat. Ennek a stratégiának a legfontosabb eleme a jövőbiztos távhő biztosítása, valamint a fogyasztói igények minél szélesebb körű kielégítése.
30 éves a Kecskeméti TERMOSTAR Kft.Fotók: Bús Csaba
A felhasználók okosmérők segítségével egyéni igényeikre szabhatják, szabályozhatják és napra készen nyomon követhetik fogyasztásukat, ezzel is támogatva a racionális energiafelhasználást. A középtávú, ötéves terv szerint 2030-ra minden felhasználó rendelkezni fog majd ilyen okosmérővel.
A TERMOSTAR ügyvezetője, Horváth Attila a középtávú tervek között említette az energiamix létrehozását, ami azt jelenti, hogy a gázmotor, a biomassza és a gázkazánok együttesen dolgoznak, biztosítva ezzel a még hatékonyabb energiaellátást.
Évtizedekre biztosított a távhőszolgáltatás a városban
A jubileumi rendezvényen a polgármester, Szemereyné Pataki Klaudia elmondta, régen a zöld jövőt emlegették, most viszont már zöld jelenről beszélhetünk Kecskemét vonatkozásában.
„Megtörtént a megújuló energiára való átállás, összekötöttük a közintézményeket, évente tízmillió köbméter földgázt váltunk ki az új biomassza fűtőművel, és ezzel évtizedekre biztosítottuk a stabil és kiszámítható kecskeméti távhőszolgáltatást” – nyilatkozta hírportálunknak a városvezető.
Az ünneplés nem ér véget, a lakosságnak is kedveznek
A TERMOSTAR Kft. alapításának 30. évfordulója egybeesik a Távhőszolgáltatás napja országos rendezvénysorozattal. Ennek keretein belül a héten a város számos forgalmas pontján kitelepüléseket tartottak, ahol tízezer ajándék bevásárlótáskát osztottak szét azon felhasználók között, akik számláikat mindig időben befizetik.
Kecskeméten egyébként a felhasználók több mint 90 százaléka mindig pontosan rendben befizeti számláját, és ez országosan is kiemelkedő adat. Az ünnepléssorozat keretein belül pénteken délelőtt öko játszóházat tartanak az Aranyhomok Szállodában, ahol több száz óvodás és iskolás kecskeméti diák ismerkedhet meg a környezetbarát szemlélettel.
