Biomasszával és mesterséges intelligenciával építi a jövőt a 30 éves TERMOSTAR – fotók, videó

Nagyszabású rendezvénnyel ünnepelte október 16-án alapításának 30. évfordulóját a Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. az Aranyhomok Szállodában. Az esemény kiváló alkalmat adott arra, hogy a társaság számot adjon az elmúlt három évtizedben elért fejlődésről és a jövőbeli tervekről.

Fotó: Bús Csaba

A Kecskeméti TERMOSTAR ünnepségén először intézményeket köszöntöttek

Nemcsak a 30 éves jubileumot lehet ünnepelni, hanem a távhőszolgálató immáron 15 éves kezdeményezését is. A 2010 óta ugyanis minden évben meghirdették a TERMOSTAR-rajzpályázatot. Másfél évtized alatt több mint 5000 rajz és festmény született ennek köszönhetően. A csütörtök esti ünnepségen a pályázaton legtöbbször részt vett intézményeket köszöntötték:

Elismerésben részesült:

a Kecskemét Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola,

és Corvina Óvoda Gyöngyszem Óvodája.

Tízmillió köbméter földgázt takarít meg a város

A városi távhőszolgáltatás története kapcsán a kezdetekig 1966-ba kell visszaugrani, amikor pár leninvárosi család ellátásról kezdtek el gondoskodni. A Széchenyiváros és az Árpádváros kiépülésével ugrásszerűen megnőtt a távhőszolgáltatásban érintett lakosság és egyéb fogyasztók száma, majd a TERMOSTAR 1995-ös megalakulásával ez rohamosan fejlődött.

A hálózatot folyamatosan bővítették, a technológia folyamatosan fejlődött. Részben helyi megújuló energiaforrás hasznosításával végzik el a hőtermelést, amely az egész város energiagazdálkodásának és ellátásbiztonságának egyik alappillére.

A kecskeméti biomassza fűtőművel és a megújuló energiára alapuló hőtermeléssel a fejlődés számokban is mérhető:

éves szinten mintegy tízmillió köbméter földgáz kerül kiváltásra megújuló energiaforrással (ez a teljes fogyasztás 70 százaléka),

és a hőtermelésből adódó szén-dioxid kibocsájtás évente több mint 20 ezer tonnával csökkent!

A mesterséges intelligenciát is alkalmazzák

A távhőszolgáltató közlése szerint a technológiai innováció a TERMOSTAR mindennapi életét is befolyásolja.

„A mesterséges intelligencia fokozatos integrálása új lehetőségeket teremt a szakemberek és a fogyasztók számára, legyen szó hőtermelésről, karbantartásról, vagy akár lakossági ügyintézésről. Az AI-alapú rendszerek hozzájárulnak a hatékonyabb üzemeltetéshez, gyorsabb ügyfélkiszolgáláshoz és a hibák megelőzéséhez is” – írta a Kecskeméti TERMOSTAR.