1 órája
Kikerült a standokra az ősz sztárja, hiába borsos az ára, most kell enni ebből a szuperélelmiszerből
Árvácskáktól virítanak a standok. A kecskeméti piacon bőséges a kínálat virágokból, gyümölcsökből és zöldségekből, de a gombakedvelők sem távoznak innen üres kézzel. Bár a vargánya ritkán bukkan fel a piacon, ha sikerül kifogni, igazi főnyeremény.
A kecskeméti piac bővelkedik őszi zöldségekben és őszi gyümölcsökben. A gombarészlegen pedig a szerencsések kifoghatják a szuper egészséges, nagyon finom vargányát is, mely azonban elég drága. Alkalmanként azonban, aki teheti, tegye a kosarába.
Szuperegészséges, drága, de megéri
Vargánya nem mindig kapható, időjárásfüggő is. A szezonja júniustól októberig tart, de a legjobb termést eső után adja.
Erdőben terem, ahol különleges kapcsolatban él a fákkal. Fontos azonban, hogy csak gombaszakértő szedje le.
Pénteken a kecskeméti piacon éppen nem találtunk vargányát, de helyette egy ugyanolyan tökéletes gombára leltünk. Egy úr, aki maga is gombász, fenyő vargányát kínált, ami szintén nagyon egészséges és finom, a fenyők mellett terem. Elmondta: a vargánya kilója jellemzően 12 ezer forint, az általa kínált fenyő vargánya egy kisebb dobozban 2000 forintba került. Hozzátette: vargánya akkor van, amikor a természet lehetővé teszi. Ezt nem lehet termeszteni, szabadban érhető el. Nagyon ízletes és sokféleképpen elkészíthető.
A vargánya jótékony hatása
Utánanéztünk, miért is szuperegészséges a vargánya. Ez az egyik legértékesebb és legkedveltebb ehető gombafajta. Tápanyagokban gazdag: magas fehérjetartalma miatt vegetáriánusok számára is értékes, tartalmazza az összes esszenciális aminosavat, valamint B-vitaminokat, D-vitamint, C-vitamint és ásványi anyagokat, mint a kálium, foszfor, cink, réz és vas. Antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatású vegyületei révén
- támogatja az immunrendszert,
- csökkenti a krónikus betegségek kockázatát
- és alacsony kalóriatartalma miatt diétás étrendbe is jól beilleszthető.
Sokszínűen elkészíthető
Íze gazdag, diós jellegű, kiválóan alkalmas levesekhez, rizottókhoz, tésztákhoz, húsételek mellé vagy akár grillezve is. Szárítva is megőrzi aromáját, így egész évben felhasználható. Jó levesekhez, rizottókhoz, tésztákhoz, húsételek mellé, vagy akár grillezve, önmagában is.
A kecskeméti piac roskadozik gyümölcsökben
A standok őszi gyümölcsökben továbbra is bővelkednek. A görögdinnye eltűnt, de sárgadinnye még kifogható. Rengeteg a szőlő, minden színben, formában és ízben. Kilója 800-2000 forint között mozog. A körtéből is sokféle kapható, kilóját 1000-1500 forintért mérik. Barackok is akadnak még néhány asztalon, az áruk alig csökkent az elmúlt hetekben, leginkább 1800-2200 forintot kérnek érte. Birsalma kilója 800 forint körül kapható.
Paprikák a nyertesek, ebből kapható a legnagyobb mennyiség
Az őszi zöldségek sokasága is csábító. Sárgarépa, gyökér, zeller, petrezselyem, karfiol, cukkini, és tökök nagy mennyiségben várják a vásárlókat. Óriási a felhozatal a különböző paprikákból, kápiától és TV paprikától a paradicsompaprikán át a különböző erős paprikákig. Az áruk kedvező, 600-800 forint a legtöbb édes fajának kilója, az erőseket darabra adják. A kisebbek akár már 50 forinttól is elvihetők, de inkább a 100-150 forintos ár jellemző. A paradicsom kilója 600-800 forint, de akadnak helyek ahol ettől olcsóbban is hozzájuthatunk, de azok inkább csak lecsóba valók.
- Árvácska 300-350 Ft/db
- Zöldbab 1000-1300 Ft/kg
- Cukkini: 450-500 Ft/kg
- Kovászolni való uborka: 450-550 Ft/kg
- Halloween tök: 350-400 Ft/kg
- Dísztök 500 Ft/db
- Sütőtök: 350-400 Ft/kg
- Díszkukorica 200 Ft/db
- Csemegekukorica 200 Ft/db
- Fejes káposzta: 350-400 Ft/kg
- Vöröshagyma: 350-450 Ft/kg
- Őszi virágcsokor 300-500 Ft/csomó
