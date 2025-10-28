Nyitvatartás
1 órája
Az ünnepek alatt sem kell mellőznünk a piacot, mutatjuk, mikor lesz nyitva
Mindenszentekkor is nyitva tart a piac.
A Kecskeméti Piac tájékoztatása szerint a Budai utcai piaccsarnok november 1-jén, szombaton, 6 órától 12 óráig a megszokott kínálattal várja a vásárlókat. Virág és más egyéb kínálat is elérhető lesz a látogatók számára.
A Szent László körúti zsibvásár 6 és 12 óra között tart nyitva, míg a Széchenyivárosi kispiac 6 órától délig várja a vásárlókat.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Bűnügy
1 órája
A divat nem mindig előny, feltűnő nyári kollekciója buktatta le a tolvajt
Ezt ne hagyja ki!Kreativitás
17 órája
Ismét versenyben a 4. számú választókerület legszebb őszi dekorációi – fotók
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre