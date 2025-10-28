október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

1 órája

Az ünnepek alatt sem kell mellőznünk a piacot, mutatjuk, mikor lesz nyitva

Címkék#Kecskeméti Piac#nyitvatartás#mindenszentek

Mindenszentekkor is nyitva tart a piac.

Kovács Nóra

A Kecskeméti Piac tájékoztatása szerint a Budai utcai piaccsarnok november 1-jén, szombaton, 6 órától 12 óráig a megszokott kínálattal várja a vásárlókat. Virág és más egyéb kínálat is elérhető lesz a látogatók számára.

nyitva lesz a kecskeméti piac,
Mindenszentek alatt is nyitva lesz a piac
Fotó: Kecskeméti Piac


A Szent László körúti zsibvásár 6 és 12 óra között tart nyitva, míg a Széchenyivárosi kispiac 6 órától délig várja a vásárlókat.

