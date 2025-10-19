Csúnyán alulértékelt ez a cukorbetegeknek is kiváló élelmiszer, alig találtunk belőle a piacon

A csicsóka nem tartozik a népszerű zöldségek közé, holott nagyon jó hatással van az egészségre. A kecskeméti piacon fél kilós csomagokban kínálták egy standon 500 forintért. Nem drága, ízletes és sokoldalúan felhasználható, nyersen, főzve, sütve vagy párolva is ízletes. Készíthetünk belőle krémlevest, salátát, pürét, chipset és savanyúságot is.

A kecskeméti piac bővelkedik őszi zöldségekben

Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

Igazi tápanyagbomba

A csicsóka egyik legértékesebb összetevője az inulin, egy prebiotikus rost, amely táplálja a jótékony bélbaktériumokat. Ez segíti az emésztést, javítja a bélflóra egyensúlyát. A csicsóka alacsony glikémiás indexű, így nem okoz hirtelen vércukorszint-emelkedést. Így kiváló cukorbetegeknek vagy inzulinrezisztenciával küzdőknek. Alacsony a kalóriatartalma is.

A csicsóka igazi tápanyagbomba: jelentős mennyiségben tartalmaz B-vitaminokat, C-vitamint, valamint káliumot, vasat, magnéziumot és foszfort. Ezek az anyagok támogatják az idegrendszer működését, az immunrendszer erősítését, és hozzájárulnak a sejtek egészséges működéséhez.

Krumpli helyett is jó választás

A benne lévő kálium segíthet a vérnyomás szabályozásában. Fogyasztásával csökkenthető a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata. A csicsóka természetesen gluténmentes, így gluténérzékenyek is bátran fogyaszthatják. Különösen hasznos lehet azoknak, akik alternatívát keresnek a burgonya helyett.

Popeye is kedvet kapna a vásárláshoz

Az őszi zöldségek közül jó választás a spenót is, mely jellemzően 25 dekagrammos zacskókban kapható, 600-700 forintért. A cékla is jó immunerősítő, kilója 550-750 forint. Nagyon szép sárgarépák és gyökerek is vásárolhatók, kilóra, darabra és csomóra egyaránt. A répa kilóként 300-500 forint, a gyökér 700-1100 forint. A petrezselyemzöld 150-200 forint. A karalábé darabja 250-300 forint. Tökökből nagyon sokfélét kínálnak, díszítésre és fogyasztásra egyaránt.

Alma, birs, szilva és szőlő

Az őszi gyümölcsök közül sok a birs, kilója 800-850 forint. Sok a szilva és a szőlő is. A hazai almák kínálata sokszínű. Vannak kisebbek, kevésbé szépek, de hihetően magyar fákon termettek. Kilója 450-500 forint. A nagyobb, szebb almák 600-850 forintba kerülnek kilónként. Körtéből is több fajta kapható, 750-1500 forint között juthatunk egy-egy kiló finom körtéhez. S már friss dió is kapható, 5500-6500 forintot kérnek kilójáért a pucolt dióbélnek.