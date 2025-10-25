39 perce
Ez a filléres szuperélelmiszer segíthet, hogy megússzuk a náthát vagy az influenzát
Ősszel is rácsodálkozhatunk néhány olyan zöldségre, melyet jellemzően tavasszal fogyasztjuk frissen, a hazai földekről. Ilyen például a csemegehagyma. A kecskeméti piacon most is kapható, elérhető áron.
Némileg meglepő, de októberben is elérhető friss, magyar új- vagy másnéven csemegehagyma, melyet nyár végén ültetnek el. Érdemes venni belőle, mivel rendkívül egészséges. A kecskeméti piacon sok standon elérhető ezekben a napokban is. Csomóban kínálják, 400-450 forintért.
A csemegehagyma rendkívül jótékony a szervezetre
A csemegehagyma, más néven újhagyma vagy zöldhagyma, nemcsak finom, de valódi egészségügyi kincs is. Gazdag tápanyagokban, és számos jótékony hatással bír az egészségre. Magas C-vitamin-tartalma révén erősíti az immunrendszert, különösen a megfázásos időszakokban. A zöld szárat is érdemes elfogyasztani, hiszen abban is jelentős mennyiségű vitamin található.
A benne lévő K-vitamin elengedhetetlen a csontok szilárdságához és a megfelelő véralvadáshoz, rendszeres fogyasztása segíthet megelőzni a csontritkulást. Rosttartalma támogatja a bélműködést, javítja az emésztést, és hozzájárul az egészséges bélflóra fenntartásához.
Sokoldalú szuperélelmiszer
Kitűnő a cukorbetegek számára. Csökkentheti a koleszterinszintet és a vérnyomást, ezáltal mérsékelheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A csemegehagyma gazdag flavonoidokban, például kvercetinben, amelyek védik a sejteket a káros szabad gyököktől, lassítják az öregedést, és csökkentik a gyulladásos folyamatokat.
A benne lévő A-vitamin támogatja a szem egészségét és segíti a bőr megújulását. Nyersen fogyasztva a leghatékonyabb, de salátákban, szendvicsekben, tojásételekben, levesek tetején vagy túróval keverve is kiváló.
Sírkoszorúk, krizantém virágok
A kecskeméti piacot azonban most a virágok, a temetői sírkoszorúk uralják. Nagyon sok standon kínálják a kegyeleti virágokat és sírdíszeket. A krizantém kapható szálas és cserepes változatban. Egy-egy nagyobb szálért 500-800 forintot, a kisebb cserepesekért 800-1200 forintot, a közepesekért 1500-2000 forintot, míg a nagyobbakért 3000-4000 forintot kérnek el.
A sírkoszorúkból is óriási a választék, sok a kreatív és ötletes. A kisebbek ára 1500-2000, a nagyobbaké 3000-4500 forint között mozog. Emellett szép őszi virágcsokrok is kaphatók, 500-800 forintért.
Hazai finomságok a kertből
Az őszi zöldségek sokszínű palettája igazán vonzó. Gyönyörű sárgarépák, gyökerek, zöldségzöldek, zellerek, spenótok, káposzták, cukkinik széles tárházából lehet választani.
Egy-két helyen elérhető a padlizsán 800 forintos kilóáron, az édesburgonya 500-1200 forintos áron. Rengeteg még mindig a paprika és paradicsom. A kápia paprika kilóként 1000-1600, a TV paprika 750-1200, a paradicsompaprika 800-1200 forint között érhető el. A paradicsom jellemzően 800-1400 forint kilónként, de a kisebbek akár 600 forintért is megvehetők.
A dióbél is egyre keresettebb a kecskeméti piacon
Őszi gyümölcsökre se lehet panasz, akad bőven. Szilva 750-850, a körte 800-1700, a szőlő 600-2000, alma 450-850, a birs 800-850 forintért vehető meg kilónként. Dióbél is kapható, ára változó, 4500-6000 forint között mozog kilónként. A Halloweenre készülődve a tökökből is bőséges a választék, kapható díszítésre alkalmas és sütnivaló tök egyaránt.
Ízelítő az árakból
- Fehér káposzta: 250-350 Ft/kg
- Kelkáposzta: 400-500 Ft/kg
- Savanyú káposzta: 1200 Ft/kg
- Halloween tök: 300-400 Ft/kg
- Dísztök: 300-500 Ft/db
- Sütőtök: 350-400 Ft/kg
- Burgonya: 150-300 Ft/kg
- Sárgarépa: 400-550 Ft/kg
- Gyökér: 800-1200 Ft/kg
- Karfiol: 600-900 Ft/kg
