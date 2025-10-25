Ez a filléres szuperélelmiszer segíthet, hogy megússzuk a náthát vagy az influenzát

Némileg meglepő, de októberben is elérhető friss, magyar új- vagy másnéven csemegehagyma, melyet nyár végén ültetnek el. Érdemes venni belőle, mivel rendkívül egészséges. A kecskeméti piacon sok standon elérhető ezekben a napokban is. Csomóban kínálják, 400-450 forintért.

A kecskeméti piacon most is kapható csemegehagyma, elérhető áron

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A csemegehagyma rendkívül jótékony a szervezetre

A csemegehagyma, más néven újhagyma vagy zöldhagyma, nemcsak finom, de valódi egészségügyi kincs is. Gazdag tápanyagokban, és számos jótékony hatással bír az egészségre. Magas C-vitamin-tartalma révén erősíti az immunrendszert, különösen a megfázásos időszakokban. A zöld szárat is érdemes elfogyasztani, hiszen abban is jelentős mennyiségű vitamin található.

A benne lévő K-vitamin elengedhetetlen a csontok szilárdságához és a megfelelő véralvadáshoz, rendszeres fogyasztása segíthet megelőzni a csontritkulást. Rosttartalma támogatja a bélműködést, javítja az emésztést, és hozzájárul az egészséges bélflóra fenntartásához.

Sokoldalú szuperélelmiszer

Kitűnő a cukorbetegek számára. Csökkentheti a koleszterinszintet és a vérnyomást, ezáltal mérsékelheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A csemegehagyma gazdag flavonoidokban, például kvercetinben, amelyek védik a sejteket a káros szabad gyököktől, lassítják az öregedést, és csökkentik a gyulladásos folyamatokat.

A benne lévő A-vitamin támogatja a szem egészségét és segíti a bőr megújulását. Nyersen fogyasztva a leghatékonyabb, de salátákban, szendvicsekben, tojásételekben, levesek tetején vagy túróval keverve is kiváló.

Sírkoszorúk, krizantém virágok

A kecskeméti piacot azonban most a virágok, a temetői sírkoszorúk uralják. Nagyon sok standon kínálják a kegyeleti virágokat és sírdíszeket. A krizantém kapható szálas és cserepes változatban. Egy-egy nagyobb szálért 500-800 forintot, a kisebb cserepesekért 800-1200 forintot, a közepesekért 1500-2000 forintot, míg a nagyobbakért 3000-4000 forintot kérnek el.

A sírkoszorúkból is óriási a választék, sok a kreatív és ötletes. A kisebbek ára 1500-2000, a nagyobbaké 3000-4500 forint között mozog. Emellett szép őszi virágcsokrok is kaphatók, 500-800 forintért.