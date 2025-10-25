október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Kecskeméti piac

2 órája

Ez a filléres szuperélelmiszer segíthet, hogy megússzuk a náthát vagy az influenzát

Címkék#zöldség#piac#hagyma#árak

Ősszel is rácsodálkozhatunk néhány olyan zöldségre, melyet jellemzően tavasszal fogyasztjuk frissen, a hazai földekről. Ilyen például a csemegehagyma. A kecskeméti piacon most is kapható, elérhető áron.

Sebestyén Hajnalka

Némileg meglepő, de októberben is elérhető friss, magyar új- vagy másnéven csemegehagyma, melyet nyár végén ültetnek el. Érdemes venni belőle, mivel rendkívül egészséges. A kecskeméti piacon sok standon elérhető ezekben a napokban is. Csomóban kínálják, 400-450 forintért. 

A kecskeméti piac bővelkedik szuperélelmiszerekben
A kecskeméti piacon most is kapható csemegehagyma, elérhető áron
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A csemegehagyma rendkívül jótékony a szervezetre

A csemegehagyma, más néven újhagyma vagy zöldhagyma, nemcsak finom, de valódi egészségügyi kincs is. Gazdag tápanyagokban, és számos jótékony hatással bír az egészségre. Magas C-vitamin-tartalma révén erősíti az immunrendszert, különösen a megfázásos időszakokban. A zöld szárat is érdemes elfogyasztani, hiszen abban is jelentős mennyiségű vitamin található. 

A benne lévő K-vitamin elengedhetetlen a csontok szilárdságához és a megfelelő véralvadáshoz, rendszeres fogyasztása segíthet megelőzni a csontritkulást. Rosttartalma támogatja a bélműködést, javítja az emésztést, és hozzájárul az egészséges bélflóra fenntartásához. 

Sokoldalú szuperélelmiszer

Kitűnő a cukorbetegek számára. Csökkentheti a koleszterinszintet és a vérnyomást, ezáltal mérsékelheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A csemegehagyma gazdag flavonoidokban, például kvercetinben, amelyek védik a sejteket a káros szabad gyököktől, lassítják az öregedést, és csökkentik a gyulladásos folyamatokat. 

A benne lévő A-vitamin támogatja a szem egészségét és segíti a bőr megújulását. Nyersen fogyasztva a leghatékonyabb, de salátákban, szendvicsekben, tojásételekben, levesek tetején vagy túróval keverve is kiváló. 

Sírkoszorúk, krizantém virágok

A kecskeméti piacot azonban most a virágok, a temetői sírkoszorúk uralják. Nagyon sok standon kínálják a kegyeleti virágokat és sírdíszeket. A krizantém kapható szálas és cserepes változatban. Egy-egy nagyobb szálért 500-800 forintot, a kisebb cserepesekért 800-1200 forintot, a közepesekért 1500-2000 forintot, míg a nagyobbakért 3000-4000 forintot kérnek el. 

A sírkoszorúkból is óriási a választék, sok a kreatív és ötletes. A kisebbek ára 1500-2000, a nagyobbaké 3000-4500 forint között mozog. Emellett szép őszi virágcsokrok is kaphatók, 500-800 forintért. 

Hazai finomságok a kertből

Az őszi zöldségek sokszínű palettája igazán vonzó. Gyönyörű sárgarépák, gyökerek, zöldségzöldek, zellerek, spenótok, káposzták, cukkinik széles tárházából lehet választani. 

Egy-két helyen elérhető a padlizsán 800 forintos kilóáron, az édesburgonya 500-1200 forintos áron. Rengeteg még mindig a paprika és paradicsom. A kápia paprika kilóként 1000-1600, a TV paprika 750-1200, a paradicsompaprika 800-1200 forint között érhető el. A paradicsom jellemzően 800-1400 forint kilónként, de a kisebbek akár 600 forintért is megvehetők. 

A dióbél is egyre keresettebb a kecskeméti piacon

Őszi gyümölcsökre se lehet panasz, akad bőven. Szilva 750-850, a körte 800-1700, a szőlő 600-2000, alma 450-850, a birs 800-850 forintért vehető meg kilónként. Dióbél is kapható, ára változó, 4500-6000 forint között mozog kilónként. A Halloweenre készülődve a tökökből is bőséges a választék, kapható díszítésre alkalmas és sütnivaló tök egyaránt. 

Ízelítő az árakból

  • Fehér káposzta: 250-350 Ft/kg
  • Kelkáposzta: 400-500 Ft/kg
  • Savanyú káposzta: 1200 Ft/kg
  • Halloween tök: 300-400 Ft/kg
  • Dísztök: 300-500 Ft/db
  • Sütőtök: 350-400 Ft/kg
  • Burgonya: 150-300 Ft/kg
  • Sárgarépa: 400-550 Ft/kg
  • Gyökér: 800-1200 Ft/kg
  • Karfiol: 600-900 Ft/kg

